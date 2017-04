Falcao y Cuadrado, en el 11 suramericano de la fecha en Europa

Sus números hacen honor a su apelativo de estrellas. Los argentinos Leo Messi y Gonzalo Higuaín, con sendos dobletes, y el colombiano Radamel Falcao, autor de un gol que valió tres unidades para el líder Mónaco, configuran una línea de ataque de lujo en el once ideal de la fecha.

Los lanzadores de faltas como el propio Falcao, el argentino Di María o el chileno Marcelo Díaz, se abrieron un hueco entre los once elegidos por sus milimétricos disparos. Este es el once ideal de la fecha en Europa (sistema 3-4-3): Bravo - Rojo, Danilo, Filipe Luis - Di María, Díaz, Cuadrado, Correa - Higuaín, Messi, Falcao.

Arquero:

Claudio Bravo (Mánchester City): El arquero de 'La Roja' disfrutó de su segunda titularidad consecutiva en la Premier League en la victoria de los 'Citizens' en la cancha del Southampton (3-0). Apenas se vio exigido por el ataque local, pero se mostró sereno y seguro. Necesita aún más regularidad y confianza del entrenador Pep Guardiola para recuperar su mejor versión de sí mismo.



Defensores:

Marcos Rojo (Mánchester United): Protagonizó un duelo de alta tensión del que siempre salió ganando con el español Diego Costa en el partido que enfrentó a los 'Red Devils' con el Chelsea, saldado con triunfo por 2-0 para los hombres de José Mourinho. El público de Old Trafford agradeció su brega con cánticos en su honor.



Danilo (Real Madrid): Formó de inicio con el líder del campeonato español en su victoria ante el Sporting de Gijón (2-3). Completó los 90 minutos como lateral derecho y sirvió un buen centro a la cabeza de Álvaro Morata en el segundo gol madridista.



Filipe Luis (Atlético de Madrid): Su inclusión en la defensa del once inicial obedece a que esa es su demarcación en el terreno de juego, pero su aportación ofensiva y sus números bien podrían hacerle aparecer entre la nómina de delanteros. En el triunfo del conjunto 'colchonero' ante el Osasuna (3-0) vio puerta por tercera ocasión en los últimos cuatro partidos.



Volantes:



Ángel Di María (PSG): La llegada en el mercado de enero de jugadores como el alemán Julian Draxler, posible competidor por un puesto en el once, le ha espoleado. El 'Fideo' conserva su magistral zurda de siempre y además se ha puesto el traje de trabajo. Fruto de esa combinación llegaron sus dos goles a lanzamiento de falta con su excelsa zurda, y su gran partido en el triunfo por 2-0 del Paris SG en la cancha del Angers.



Juan Cuadrado (Juventus): El volante 'cafetero' está viviendo su mejor temporada desde que llegó a Europa con una Juventus que aspira a todo. Dio la asistencia a Higuaín en el primer gol de la Vecchia Signora ante el Pescara (2-0), y participó activamente en el segundo.

Juan Guillermo Cuadrado en el juego contra Pescara. Foto: AFP



Ángel Correa (Atlético de Madrid): En su retorno a la titularidad dio el pase de gol al brasileño Filipe Luis y provocó un penal. Además supo generar peligro, aunque le faltó definir las ocasiones que creó.



Marcelo Díaz (Celta de Vigo): El Celta del argentino Eduardo Berizzo se llevó la victoria de su visita al Granada (3-0). El segundo gol fue obra del centrocampista chileno, que convirtió una falta con la diestra para vivir su estreno goleador en el campeonato español.



Atacantes:

Radamel Falcao (Mónaco): El 'Tigre' ha olvidado su última lesión. Su entrenador Leonardo Jardim le dejó de inicio en el banco para protegerle de cara del duelo vital de cuartos de la 'Champions' ante el Borussia Dortmund. Pero lo adverso del marcador obligó a su ingreso al terreno de juego con media hora de partido. Tiempo suficiente para que el delantero 'cafetero' anotase de falta directa el 2-1 definitivo para los suyos, después de que un rechace en otra falta del 'Tigre' originase el primer tanto de los monegascos.

Radamel Falcao García le dio la victoria al Mónaco. Foto: AFP



Gonzalo Higuaín (Juventus): El delantero de la 'Albiceleste' parece abonado a los dobletes. En el triunfo de la Juventus ante el Pescara volvió a besar la red por partida doble, como hizo en tres de sus cuatro últimos partidos. Ahora tiene a tiro al bosnio Edin Dzeko al frente de la tabla de realizadores (25 por 23 goles).



Lionel Messi (Barcelona): Sus dos goles en el triunfo del Barça ante la Real Sociedad son un clavo ardiendo al que se sujeta la afición culé para creer en la remontada ante la Juventus. Con 29 dianas es el indiscutible candidato a terminar la temporada como máximo goleador del campeonato español.



AFP