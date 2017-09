Falcao le puso fin a la sequía de los delanteros en las eliminatorias

Tuvieron que pasar 10 fechas de Eliminatoria para que un delantero volviera a gritar “gol” y no podía ser otro que Radamel Falcao García. El samario ganó un balón aéreo en el área del Metropolitano y puso la paridad en el marcador para el 1-1 de Colombia contra Brasil.

La última vez que un delantero de la Selección anotó gol fue el 26 de marzo de 2016, en la sexta fecha, cuando Carlos Bacca marcó doblete contra Ecuador en el ‘Metro’. Desde aquel día, los artillero utilizados por José Pékerman habían tenido la ‘pólvora mojada’ de cara al arco rival y no habían podido celebrar.



En busca de celebraciones, el técnico argentino probó nueve delanteros entre inicialistas y cambios, aunque ninguno de ellos pudo acabar con la mala racha.



Estos son los arietes que utilizó Pékerman en los últimos 10 encuentros de Eliminatoria.



Carlos Bacca: actuó cinco partidos de titular y en otros dos llegó como recambio. 400 minutos sumó en los siete partidos que disputó y no logró gol.



Luis Muriel: el delantero atlanticense tuvo su oportunidad y aunque actuó bien no pudo consolidarse con un gol. Cinco partidos de titular y otros dos como recambio le dieron 345 minutos en los siete juegos.



Miguel Borja: le dieron la oportunidad en dos partidos como titular, pero tampoco pudo hacer gol. Fueron 135 minutos en campo para el cordobés con la ‘tricolor’.



Orlando Berrío: jugó un partido de inicialista y en otros dos entró como recambio. 83 minutos tuvo el extremo para hacer valer su velocidad y potencia, pero no lo logró.



Luis Quiñónez: tras una lesión de Muriel, Pékerman lo envió 64 minutos al terreno de juego contra Bolivia, pero su rendimiento fue muy discreto.



Roger Martínez: fue cambió en tres partidos de esta Eliminatoria. Pékerman le dio 57 minutos para llegar a gol, pero no pudo anotar con la Selección.



Duván Zapata: llegó como una gran esperanza a la Selección, pero no contó con mucha oportunidad, pues solo disputó 26 minutos en el encuentro contra Bolivia.



Jonathan Copete: 23 minutos fueron los que tuvo el delantero en el juego contra Argentina, pues solo allí fue utilizado.



Marlos Moreno: solo pudo contar con 8 minutos en el partido contra Brasil y desde allí, el cuerpo técnico no volvió a contar con él.



*Antes de anotar el gol contra Brasil, Falcao había sido titular en un juego y en otro había entrado como recambio. Jugó 121 minutos en esos dos encuentros.



Redacción Futbolred