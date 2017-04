Falcao, ni de suplente en la final de Copa de la Liga de Francia

Finalmente el colombiano Falcao Garcia no estará en la final de la Copa de la Liga de Francia, en la que el Móncaco enfrenta al PSG a esta hora



Falcao estaba entre los 21 convocados, pero hasta último momento se mantuvo en expectativa si jugaría o no. El DT Leonardo Jardim decidió no alinearlo ni llevarlo entre los suplentes.

El colombiano sufrió una lesión en el músculo oblicuo que en principio le iba a dar menos tiempo de incapacidad, pero ya completa 22 días sin jugar.



Esta lesión ya lo había sacado del partido de la Champions del Mónaco contra el Manchester City y de la convocatoria de la Selección Colombia. Ahora queda afuera de esta final.

Hasta el pasado jueves el Mónaco comunicó que el colombiano trabajaba diferenciado, pero en todo caso fue convocado y viajó con el equipo a Lyon para el partido.



DEPORTES