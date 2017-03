A la Selección Colombia le duele mucho Falcao

Las lesiones siguen persiguiendo a Radamel Falcao García. Parece que el destino se confabulara y, después de brillar con la Selección Colombia siendo pieza vital para ir al Mundial de Brasil 2014, ahora cada vez que se acerca una jornada de eliminatoria un mal distinto lo aqueja. Hoy, en el supuesto día en el que conocerá la convocatoria para los próximos partidos del equipo nacional contra Bolivia, el próximo jueves 23 en Barranquilla, y contra Ecuador, el martes 28 en Quito, todo apunta a que Falcao no esté en la lista definitiva debido a una lesión que sufrió el sábado pasado.



EL TIEMPO estableció que el fuerte choque, en los últimos minutos del compromiso contra Burdeos, tuvo como consecuencia una ruptura de fibras en el músculo oblicuo derecho que lo sacó del juego de vuelta de lo

“Si no va al banco el próximo domingo va a ser complicado que lo dejen viajar a estar con Colombia”, afirmó la fuente consultada por EL TIEMPO.



A pesar de que aún no hay una decisión oficial, Caracol Radio, apoyado en sus fuentes, afirmó que Falcao García no será convocado para los juegos de la eliminatoria, y su baja estaría confirmada.



Después del mal paso por el fútbol inglés, el ‘Tigre’ regresó al Mónaco, donde renació su fútbol. Volvió el protagonismo, la confianza y, lo más importante, el gol. Las 23 anotaciones en lo que va de esta temporada hablan de una espléndida recuperación a nivel deportivo; sin embargo, las lesiones han hecho que sus ausencias sean recurrentes.

El 'Tigre' estuvo muy adolorido tras el golpe en la cadera. Al principio, la lesión no fue considerada grave, pero con el pasar de los días se recrudeció. Foto: AFP



Con esta lesión, Falcao ha tenido que salir de los campos en cuatro ocasiones, durante unos 51 días, por molestias físicas desde su regreso al equipo del Principado.



El primer problema físico lo vivió en la fase previa de la Liga de Campeones, cuando en el partido de vuelta frente a Fenerbache sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, lo que lo tuvo fuera de las canchas durante un mes, durante el cual se perdió los juegos contra Villarreal en la Champions. Tampoco estuvo en los partidos de la eliminatoria contra Venezuela y Brasil.



Una vez retornó de esta lesión, Radamel Falcao volvió a tener ritmo y se reencontró con el gol. Sin embargo, en el partido contra Niza de la Liga de Francia (21 de septiembre), el atacante sufrió un fuerte choque con Yoan Cardinale, lo que le generó un traumatismo craneoencefálico que lo volvió a sacar de las canchas durante otro mes. Volvió el 21 de octubre contra Montpellier.



Una nueva molestia física le llegó a Falcao cuando venía anotando. El goleador presentó una sobrecarga muscular, otra vez en sus isquiotibiales de la pierna izquierda, y estuvo dos semanas por fuera.



Otra vez sin el ‘Tigre’



Ahora llegó el problema en su músculo oblicuo que puede sacar el nombre de Radamel Falcao García de la lista de convocados que se conocerá hoy. Aunque Mónaco aún no ha sacado un comunicado sobre su salud, se especula que la recuperación es de mínimo 12 días.

Colombia ha tenido que afrontar buena parte de la eliminatoria sin Radamel Falcao García FACEBOOK

TWITTER



Obviamente, a nivel personal, para el ‘Tigre’ será una decepción no estar, pero es aún más frustrante para el cuerpo técnico y la afición de la Selección Colombia no poder contar, una vez más, con el goleador.



Los juegos que vienen serán vitales para lograr la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018; faltan solo seis partidos para conocer las selecciones que irán a la cita mundialista, para la cual Colombia aún se encuentra por fuera de los cinco primeros.



La presencia de Falcao en el momento futbolístico que venía, con grandes actuaciones como la de aquella tarde en Manchester al marcarle dos golazos al City, daban la esperanza de volver a ver esa capacidad goleadora con la Selección.



Ahora, como en el Mundial de Brasil y las últimas competiciones, habrá que pensar en otros nombres para estos partidos claves de Colombia.



Radamel Falcao solo hay uno, y los mismos jugadores del equipo nacional han dicho lo que representa dentro y fuera de la cancha: es único, pero, una vez más, habrá que arreglárselas sin él.



Otras opciones de ataque: apuesta por lo conocido



Colombia ha tenido que afrontar buena parte de la eliminatoria sin Radamel Falcao García, como también lo hizo en la Copa América Centenario y, más atrás, en el Mundial de Brasil 2014. En caso de que tenga que hacerlo de nuevo, las opciones que maneja el DT José Pékerman parecen cantadas.

Carlos Bacca tendría una vez más la confianza del técnico Pékerman y es una de las alternativas de ataque en la selección Colombia. Foto: Reuters / archivo ETCE

Carlos Bacca ha sido, tras las lesiones de Falcao y la salida del equipo de Jackson Martínez, su hombre de confianza. Lleva tres goles en la eliminatoria, y en el Milán, en lo que va del 2017, ha jugado 10 partidos y ha convertido seis goles en la Liga, más otros 80 minutos y otro tanto en la Copa de Italia, frente a Juventus. Llega bien.



También llegaría bien, si lo convocan, Luis Fernando Muriel, un jugador que ha sido comodín en varias convocatorias: así como ha tenido minutos como titular en la eliminatoria, también lo han dejado por fuera de torneos como el mundial. Este año tiene siete encuentros de Liga y cuatro goles, el último el sábado pasado frente al Génova.

El atacante Luis Fernando Muriel hace una destacada temporada con la Sampdoria en la liga italiana. Foto: EFE



Uno que venía ganando pista en las últimas convocatorias es Miguel Ángel Borja, goleador de la Copa Suramericana con Nacional y hoy jugador del Palmeiras. Ya lleva dos goles en tres partidos en el campeonato Paulista y ha sido titular en la Libertadores, aunque no ha anotado.



Teófilo Gutiérrez, que volvió a ser convocado a la Selección para el amistoso contra Brasil en enero, podría ser una de las sorpresas de la convocatoria. Hace más de un año que no aparece en un partido de eliminatoria y apenas está comenzando temporada con Rosario Central.



De ahí en adelante, todo entra en el terreno de la especulación, desde jugadores que han hecho parte del proceso pero poco jugaron, como Adrián Ramos, Rafael Santos Borré o Dayro Moreno, o caras nuevas como Duván Zapata.



Regresos y posibilidades de la Selección

Cristian Zapata vuelve por su lugar

Los defensas que habitualmente son convocados no tienen ningún inconveniente físico y están aptos para ser llamados. Cristian Zapata, bastión de la muralla de Colombia, regresa luego de perderse los últimos juegos por una lesión. Sin embargo, aún está en duda si continuará como titular. Entre los opcionados a integrar el 11 titular están Yerry Mina, defensa de Palmeiras, u Óscar Murillo, jugador del Pachuca de México. Jeison Murillo aparece un escalón más abajo entre los otros dos opcionados.



Matheus Uribe pide pista

En la zona de volantes aparecen varias opciones para el entrenador José Pékerman. Matheus Uribe, volante de Atlético Nacional, podría ser una de las posibilidades para integrar la próxima convocatoria por sus destacadas actuaciones. En esa zona del campo también aparecen jugadores como Carlos Sánchez, quien es titular en la Fiorentina de Italia; Abel Aguilar, volante del Cali, y podría volver Daniel Torres, que juega regularmente en España.

Juan Fernando Quintero (der.), en el Medellín ha mostrado mucha técnica y habilidad en su regreso al fútbol colombiano y podría estar en la lista de convocados a la selección de mayores. Foto: EFE

Quintero arma su reaparición

La zona de armado de la Selección Colombia cuenta con jugadores de una calidad técnica notable. James Rodríguez es el líder en esa franja del campo y su titularidad es indiscutible. Después vienen jugadores como Macnelly Torres, jugador recurrente en el equipo de Pékerman, y ahora reaparece Juan Fernando Quintero, que después de una temporada mala en Europa regresó a Colombia y con buenas actuaciones busca un lugar entre los convocados.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de El TIEMPO

@camilomanriquev