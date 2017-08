Falcao anotó dos goles en la victoria del Mónaco 6-1 contra Marsella

El Mónaco se olvidó de Kylian Mbappe, que podría ser en las próximas horas nuevo jugador del París Saint Germain, con un contundente goleada (6-1) sobre el Olympique de Marsella, que permite a los monegascos igualar a puntos al frente de la clasificación al conjunto parisino.

Las informaciones que marcaron los minutos previos al inicio del partido sobre el traspaso de su joven estrella al PSG, no descentraron al Mónacó, que apenas tardó dos minutos en abrir el marcador (1-0) con un gol de Kamil Glick. El central polaco dejó en evidencia la debilidad defensiva del Marsella, pese a los cinco zagueros que alineó de inicio Rudi García, al rematar completamente solo en el área una falta lateral botada por Thomas Lemar.

Una endeblez defensiva que aprovechó como nadie el colombiano Radamel Falcao, que anotó los dos siguientes tantos del conjunto monegasco (Gol 50 en Francia del colombiano), el primero de ellos desde el punto de penalti, para alcanzar un total 7 dianas en las cuatro primeras jornadas del campeonato francés.



Goles que no aplacaron la voracidad ofensiva del Mónaco, que castigó el desconcierto del Marsella con dos nuevos tantos, obra de Adama Diakhaby (m.45) y Djibril Sidibe, que estableció a los 68 el 5-0 para los de Leonardo Jardim.



Una contundente goleada que convirtió en una mera anécdota el tanto (5-1) de Rémy Cabella para el Marsella, al que no tardó en responder el Mónaco con un sexto gol, obra del brasileño Fabinho desde los once metros, que cerró (6-1) la pesadilla marsellesa.

Bien Falcao... Apenas para las eliminatorias pic.twitter.com/yugIV6htiV — Javier Ruiz Agudelo (@ContraGodarria) 27 de agosto de 2017

Falcao cabecea más que yo en clases de 6 am.



3-0 Mónaco arriba. Doblete del tigre. pic.twitter.com/ry93NQenc3 — Número 9™ 🎩 (@Falcaismo) 27 de agosto de 2017

Por su parte, el Lille, que dirige el argentino Marcelo Bielsa, encadenó su tercera jornada consecutiva sin vencer, tras empatar este domingo 1-1 en su visita al campo del Angers. Un espectacular zapatazo desde fuera del área a los 68 minutos del delantero Nicolas De Preville evitó la derrota del Lille, que llegaba al estadio Raymond Kopa necesitado de puntos, tras encadenar dos derrotas en las dos últimas jornadas.



La misma racha con la que afrontaba su duelo con el Estrasburgo el Guingamp, que se impuso por 2-0 a un conjunto alsaciano, que se estrelló hasta en tres ocasiones con la madera.



EFE