‘No nos podemos confiar, Borussia puede hacer cualquier cosa’: Falcao

Falcao regresó a la titular del Mónaco en Champions, casi un mes después de un problema en la cadera y otros dolores más, que lo marginaron de la heroica clasificación a cuartos de final, a expensas del Manchester City.

“Ahora hay que pensar en lo que podamos hacer en Mónaco y tratar de definirlo allá. Sabemos que Borussia Dortmund es un muy buen equipo. No nos podemos confiar, porque ellos son capaces de hacer cualquier cosa”, dijo en entrevista a ESPN.



Cometió una falta al minuto 3 y fijó su posición en el centro del área del Borussia Dortmund, como apoyo de Mbappé, quien se movió con más libertad. Desde allí aguantó la marca y busco asociarse.



Al 21 defendió bien entre tres hombres de amarillo y apareció en el medio por sorpresa para dar un pase profundo a Mbappé, quien no pudo resolver bien. Al 26 le sancionan una mano que no fue (lástima porque el salto fue tremendo) y al 33 apareció a la espalda de Bender para obligarlo al error, es decir al autogol.



Para la segunda etapa tuvo que ponerse el overol para apoyar en defensa ante la arremetida del Dortmund. Incluso, al minuto 68 salvó un centro con peligro de gol para el Dortmund.



El Tigre tuvo el tercer gol para el Mónaco al minuto 75, en un lindo contragolpe que terminó con un remate desviado del colombiano a la salida del portero rival. Una pena.



Por suerte, luego Mbappé marcó y Falcao salió del campo al minuto 84.



Buen balance para el samario, que ojalá esté guardando sus goles para la revancha contra el Dortmund frente a su público.



Redacción Futbolred