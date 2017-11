‘Ya estoy entrenando, volveré pronto’: Falcao

Radamel Falcao García es uno de los grandes ausentes de la última convocatoria de la Selección Colombia. Un problema en los isquiotibiales lo ha tenido incapacitado las últimas semanas y por eso se ausentó del equipo nacional.

Este jueves en la celebración de los 5 millones de usuarios del Facebook del Mónaco aseguró: “Ya estoy entrenando, volveré pronto”. El delantero ya empezó a hacer fútbol con el grupo y lo más seguro que es que esté listo para el próximo partido del club.

Ojalá que pueda continuar muchísimos años más, me quedan dos, pero todo depende de cómo te sientes en el club FACEBOOK

TWITTER

En el evento, entrevistado por Giuly, embajador del equipo monegasco, Falcao también aseguró: “Estamos muy a gusto con mi familia aquí, deportivamente cada vez me siento mejor siendo importante para el equipo, pero también depende de los objetivos que tiene la dirigencia, ojalá que pueda continuar muchísimos años más, me quedan dos, pero todo depende de cómo te sientes en el club”.



‘El Tigre’ también fue consultado por su futuro cuando deje el fútbol a lo cual dijo que quiere dejar todo y estar con su familia y que “por el momento no me gustaría ser entrenador, pero el fútbol se lleva adentro”.



DEPORTES