‘Falcao podría jugar 20 minutos’: Jardim, DT del Mónaco

Falcao García podría jugar algunos minutos en el partido de este martes contra el Lille, por los cuartos de final de Francia, así lo dijo el técnico del Mónaco, Leonardo Jardim.



El entrenador habló este lunes en el previo del compromiso y señaló que el delantero iría a la cancha a ganar confianza.

“Falcao tal vez pueda jugar 20 minutos para ganar algo de confianza. No pondría en riesgo a los jugadores que tienen problemas físicos”, aseguró el técnico, que no ha utilizado a Falcao en los últimos partidos.



(Gráfico: Falcao García, una carrera cargada de glorias... y lesiones)



Debido a la lesión en el músculo oblicuo que sufrió contra el Bordeaux, el delantero nacional ha estado ausente de los compromisos del Mónaco con el Caen, en la Liga, en la Liga de Campeones no estuvo cuando en elenco del ‘Principado' se midió al Manchester City y Falcao tampoco fue convocado para el compromiso contra el París Saint-Germain, el sábado pasado, por la final de la Copa de la Liga francesa.



De igual manera, García no fue requerido por el técnico del seleccionado nacional, José Pékerman, para los partidos de la etapa premundialista a Rusia 2018 contra Bolivia y Ecuador.



DEPORTES