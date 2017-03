Falcao estaría en duda para jugar la final de la Copa de la Liga

Luego de 18 días de recuperación de un golpe que le causó a Radamel Falcao García la ruptura de fibras del músculo oblicuo aún es una incógnita cuándo se podría dar su regreso a las canchas. Es más, medios franceses aseguran que su participación en la final de la Copa de la Liga de Francia frente a PSG está en duda.

Antes de la convocatoria de la Selección Colombia, el técnico del Mónaco, Leonardo Jardim, había afirmado que el atacante colombiano “necesitaría más tiempo para recuperarse” sin dar una incapacidad exacta. Se había hablado de 12 días por fuera de las canchas.



Sin embargo, este lunes el líder de la Liga de Francia retornó a los entrenamientos, con las ausencias de muchos de sus jugadores internacionales que están con sus selecciones. Para sorpresa de todos, Radamel Falcao García no ha participado de estas prácticas.

Falcao recibió un duro golpe en la cadera en el juego del Mónaco contra Bordeaux, en la liga francesa, el 11 de marzo. Foto: AFP

"Los nombres en estos días son tan pequeños que no era probable que su ausencia no se notara. Radamel Falcao no estuvo entre los ocho jugadores que componían el grupo muy pequeño a disposición de Leonardo Jardim, el lunes por la mañana. Después de dos días de descanso, los jugadores de Mónaco volvieron a entrenar sin los internacionales dispersos en toda Europa, ante dos espectadores que salieron de la escena antes de que finalice la sesión", publicó ‘L’equipe’.



Esto generó la suspicacia de los medios franceses en cuanto al estado real del atacante colombiano y si aún no se ha recuperado de su lesión. La idea del club era no arriesgarlo y tenerlo plenamente recuperado para el partido del sábado frente al PSG y en óptimas condiciones para la recta final de la Liga y los cuartos de la Champions.



