Falcao, convocado por Jardim para el debut del Mónaco contra Nantes

Este Sábado arranca la Liga de Francia para el Mónaco, el entrenador Leonardo Jardim entregó los 19 jugadores convocados para debutar contra Nantes a las 10 a. m. (Hora Colombia) en el estadio Stade de la Beaujoire, en condición de visitante. El atacante colombiano Radamel Falcao García podría reaparecer en la titular dle equipo monegasco.

Convocados

Porteros:

Benaglio, Sy



Defensores:

Barreca, Glik, Jemerson, Pierre-Gabriel, Serrano



Mediocampistas:

Aholou, Ait-Bennasser, Grandsir, Mboula, N'Doram, Pele, Rony Lopes, Tielemans, Diop



Atacantes:

Falcao, Geubbels, Jovetic.

Rueda de prensa de Leonardo Jardim

El mes de agosto puede ser difícil, pero poco a poco todo el mundo estará a nivel FACEBOOK

TWITTER

El entrenador francés Leonardo Jardím habló en rueda de prensa previo al día del encuentro, "Solemos mantener 6/7 jugadores básicos, tienen experiencia, la estructura del grupo y a su alrededor incorporamos jóvenes jugadores. El mes de agosto puede ser difícil, pero poco a poco todo el mundo estará a nivel ".



El DT hace pocos días habló de las posibilidades del Mónaco para la temporada, "Estoy en el proyecto. No es fácil, se necesita mucho trabajo. Siempre es muy estrecho en Francia. Marsella y Lyon van a ser más competitivos esta temporada porque no han perdido a un jugador. Nos motiva a trabajar aún más ".



Finalmente el entrenador portugués habló de su equipo, "Estoy contento con mi escuadrón. Tenemos jugadores jóvenes de la alta calidad. Todavía no están listos para estar en la estructura del equipo, pero pueden ayudarnos, entrando en el juego por ejemplo. "









DEPORTES