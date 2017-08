Vea la insólita expulsión de Kaká en la MLS

Ricardo Kaká, futbolista del Orlando City, fue víctima de una de las expulsiones más extrañas de este año, cuando tuvo que abandonar el partido por bromear con uno de los jugadores del equipo rival.

La expulsión de Kaká ocurrió en el tiempo adicional del partido contra New York Red Bulls. El brasileño intercedió en un conato de pelea y cuando las cosas parecían calmarse bromeó con el central francés Aurélien Collin, que fue su excompañero en Orlando.



El exfutbolista de Real Madrid y Milán tocó la cabeza de Collin, mientras ambos reían.



Los árbitros de la MLS recurrieron al VAR para analizar el inconveniente que hubo en el partido y al ver lo que hizo Kaká, decidieron expulsar al brasileño, que no entendía lo que acontecía.



Incluso, Collin se acercó al juez para intervenir por Kaká, de quien es amigo. No obstante, pese a las explicaciones el árbitro no echó para atrás su decisión.

Seguimos con la primera temporada de 'Historias del VAR'. Hoy con el capítulo 104: La expulsión de Kaká.



Vía @MLS https://t.co/0z7Im3s8ci — Juanma Romero (@Guardiolato) 13 de agosto de 2017



El partido culminó 3-1 a favor de Red Bulls.



La victoria permite a los Red Bulls ponerse con 38 puntos, que los mantiene en el cuarto lugar de la clasificación de la Conferencia Este.



Mientras que Orlando City se mantiene provisionalmente en el séptimo puesto de la misma clasificación con marca de 30 puntos.



ELTIEMPO.COM