Cinco explicaciones del triunfo del Real Madrid contra el Bayern

Real Madrid logró un triunfo imponente en la ida de la semifinal en la Liga de Campeones, en su visita al Bayern Múnich alemán. Un triunfo 1-2 que le da una buena ventaja para el partido de vuelta, la próxima semana en Madrid. Acá, cinco detalles que fueron determinantes en el triunfo español.

1. La lesión de Robben. Iban solo 8 minutos de juego cuando al Bayern Múnich le cambiaron los planes tácticos. En ese momento se retiró lesionadoel holandés Robben, arma principal del ataque alemán, que suele recargar su juego ofensivo por las bandas. Sin Robben, Bayern perdió esa fortaleza, además del desequilibrio que tiene el holandés. Bayern Múnich replanteó lanzando a Müller a esa zona, para conservar el 4-1-4-1, pero ahí perdió desborde y sorpresa. Para colmo, después se lesionó el central Boateng. Estas dos bajas se suman a la del chileno Arturo Vidal, quien sigue lesionado y no jugó.



2. Errores locales y eficacia visitante. Real Madrid hizo un partido inteligente. No se desesperó en ningún momento, ni siquiera cuando perdía 1-0. Como el Bayern no pudo anotar el segundo y falló sus oportunidades, le dio vida al rival. El Madrid Esperó los instantes justos para atacar y liquidar, aprovechando los errores defensivos del cuadro alemán. El primer gol lo consigue en un error en zona de rebote del Bayern, nadie marcó a Marcelo ni referenció esa zona. El segundo nace en una mala entrega de Rafinha. Dos llegadas, dos goles.

3. No apareció Cristiano, pero no fue necesario. Cristiano Ronaldo no estuvo en su mejor nivel. Lo tuvieron bien referenciado y no tuvo posibilidades de remate. Hizo un gol en el segundo tiempo y fue anulado por previa mano. Sin embargo, Madrid demostró que cuando su estrella no brilla, puede suplirla de otra manera. Esta vez, con un trabajo de mucho sacrificio de sus compañeros, como Marcelo, de gran partido, Lucas Vázquez, Modric y otro de gran nivel, Asensio. Cuando Madrid tuvo que luchar, luchó. Cuando tuvo que resolver, resolvió. No fue su mejor partido y con todo y eso salió victorioso.



4. Impotencia local. Bayern se fue quedando sin pulmones para ir por el empate. Sin embargo, pese a su poca claridad, generó opciones para igualar, pero con reiterado juego sobre la banda derecha del Madrid, con Ribery en constante participación. Pero el francés perdió todos los duelos con el arquero Navas. En todo caso, Bayern se estrelló con un gran bloque defensivo del cuadro merengue, que se preocupó por no perder y terminó ganando.



5.James se fue quedando. El colombiano tuvo un muy buen primer tiempo, con un pasegol y con mucha intervención en el circuito de juego. Pidiendo la pelota y asumiendo el rol protagónico dejado por Robben. Sin embargo, en el segundo tiempo apareció menos. Bayern se dedicó a atacar por la zona donde él menos aparecía. Quedó aislado y sus ideas hicieron falta. Bayern entró en desespero y le faltó claridad.

DEPORTES