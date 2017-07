Jugadores que cambian de club, la expectativa de Colombia

Comenzó la cuenta regresiva. Dentro de un mes, la Selección Colombia vuelve a escena en la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, para enfrentar a Venezuela, el 31 de agosto en San Cristóbal, y a Brasil, el 5 de septiembre en Barranquilla, en una etapa de recambio para varios jugadores de la base del equipo, con adaptación a nuevos clubes y con jugadores, principalmente los de Europa y Argentina, que recién estarán comenzando la competencia oficial en sus ligas.

Esta etapa de la eliminatoria siempre trae la misma dificultad: que algunos jugadores cambian de equipos o no han empezado a competir o hasta ahora lo están haciendo, luego de las duras pretemporadas. A eso se enfrenta el técnico José Pékerman para diseñar su convocatoria, que se hará oficial la penúltima semana de agosto. Hace un año, para enfrentar a estos mismos rivales, y después de la Copa América Centenario, el DT se refirió a los traumatismos propios del comienzo de temporada. “Para esta fecha el mercado de pases está abierto (en Europa) y hasta último momento los jugadores están con la incertidumbre de si cambian de clubes y por eso disminuyen sus entrenamientos”, dijo Pékerman hace un año, antes de enfrentar a Venezuela, al que Colombia derrotó 2-0. En ese entonces, Pékerman también se refirió a las lesiones con las que suelen llegar los jugadores en esta época del año y a su falta de adaptación física.

James, con otro presente

Sin duda la principal novedad de la temporada es el cambio de club que hizo James Rodríguez, quien hoy en día es el jugador más importante de la Selección. James, que vivió dos años difíciles en el Real Madrid, porque no fue titular y jugó muy poco, tiene ahora la posibilidad de recuperar continuidad en el Bayern Múnich alemán. Allí, James parece estar encajando bien. El DT Carlo Ancelotti lo conoce, lo pidió y lo está poniendo a jugar. Ya hizo parte de toda la gira de pretemporada por Asia (China y Singapur), con lo que ha acumulado minutos en varios de los partidos y con rivales de peso: jugó contra Arsenal, Milán, Chelsea e Inter.



En los últimos dos años James demostró que pese a su poca continuidad en el Madrid, siempre que llegaba a la Selección brillaba, como lo hizo en los dos últimos partidos, en los triunfos de Colombia contra Bolivia y Ecuador. Ahora, es positivo para Pékerman que el volante llegará con otro semblante, porque está en un club en el que, todo indica, sí va a tener protagonismo.

James jugó 64 minutos contra el Arsenal. Foto: REUTERS

James está en pleno proceso de adaptación al fútbol alemán y al club. Pero está acumulando juego. Aún le quedan, antes de llegar a la Selección, un partido amistoso contra el Liverpool, este martes, la disputa de la Supercopa de Alemania, el próximo sábado contra el Borussia Dortmund, y el arranque de la Bundesliga alemana, el 18 de este mes, es decir que alcanzará a estar en dos partidos de Liga antes de la fecha Fifa. Así que el tema de la adaptación puede estar avanzado.



Hace un año, James no hizo la pretemporada completa con el Real Madrid. Luego de disputar la Copa América Centenario tomó sus respectivas vacaciones y se unió al club el 26 de junio. Mientras que en el Bayern lleva trabajando desde el pasado 12 de julio, con intensidad de entrenamientos y partidos.

Más cambios del grupo base

Aunque James es el principal caso, por su importancia en el equipo, hay otros futbolistas claves de la Selección que también están pasando por ese tránsito que implica el cambio de club y el comienzo de temporada. Tomando como base la última convocatoria de Pékerman, para los amistosos en Europa contra España y Camerún, en el momento hay otros tres casos confirmados de cambio de club: Edwin Cardona, Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez. El paso de Cardona de Monterrey de México a Boca Juniors de Argentina significó un cambio importante, pero con la salvedad de que hasta ahora ha comenzado su adaptación a un fútbol diferente, como el argentino, donde nunca ha jugado. Además, esa liga comienza hasta mediados de agosto, situación que también afecta a otros jugadores de Selección como Wílmar Barrios o Frank Fabra. Cardona es uno de los pilares de Colombia, pues ha jugado 12 partidos, ha anotado 3 goles y lleva una asistencia.



El siguiente caso es el de Teófilo Gutiérrez, atacante que dejó el fútbol argentino para regresar a Colombia. Teo conoce bien el medio, en el Junior, en el cual se hizo profesional. De hecho ya marca una gran diferencia en la liga. El DT del equipo barranquillero, Julio Comesaña, dice que lo ve en un gran momento y con gran evolución. Teo ha ido perdiendo protagonismo en la Selección, pues no juega desde el 17 de noviembre del 2015 y solo ha estado en tres partidos, con un gol. Pero ahora, con el ritmo que tiene en Junior, puede volver a ser importante.

Teófilo Gutiérrez (cen.), figura del Junior de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero /ETCE

Otro atacante que cambia de club es Luis Fernando Muriel, que pasó de Sampdoria al Sevilla español. Muriel no es un habitual titular del equipo de Pékerman, pero ha tenido actuaciones importantes que demuestran que es una carta clave para el DT.

De acuerdo con la última convocatoria de Pékerman, hay casos de futbolistas que, como bien advertía el DT hace un año, mantienen la expectativa de cambiar de club. Uno muy importante es el delantero Carlos Bacca, que actualmente está en el Milán de Italia, aunque todo apunta a que se irá al fútbol francés, concretamente al Marsella. Su futuro es incierto. Además está el caso del portero David Ospina, baluarte de la Selección, y quien, tal como ha pasado desde su llegada el Arsenal inglés, busca con dificultad tener continuidad. Al menos en los últimos amistosos ha estado atajando. Mientras que el segundo arquero, Camilo Vargas, no tiene, por ahora, el panorama claro de dónde jugará.

Mantienen la continuidad

En este panorama, es destacable que hay jugadores que no cambiaron de club, que han hecho una buena pretemporada y que arrastran el buen nivel con el que terminaron la anterior. Por ejemplo, Falcao García, que decidió quedarse en el Mónaco con la firme intención de llegar bien a la Selección y anhelando ir al Mundial. Juan Guillermo Cuadrado también se quedó en Juventus, donde, aunque perdió titularidad, es un jugador importante. Es otro clave para Colombia.



Caso aparte es el del defensor central Jeison Murillo, quien aunque no estuvo en la última convocatoria, ha sido jugador habitual en los llamados del DT: Murillo no seguiría en el Inter de Italia y su carrera, según se comenta en España, seguiría en el Valencia.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET