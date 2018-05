Cambiasso, otro refuerzo del cuerpo técnico de la Selección Colombia

El nombre de Esteban Cambiasso es sonoro, cómo no. Mundialista con Argentina en Alemania 2006, campeón mundial Sub-20 en 1997, en ambos casos, bajo el mando de José Pékerman, ahora llegaría al cuerpo técnico de la Selección Colombia con funciones de veedor.

Con Cambiasso, serían 21, incluyendo a Pékerman, los integrantes del cuerpo técnico, médico y administrativo que estarán con el equipo en Rusia 2018. Ahí no se cuentan los oficiales de seguridad, aún no designados.



La llegada de Cambiasso no implicaría un salario adicional a la Federación Colombiana de Fútbol: el pago al cuerpo técnico es uno solo, unos 3 millones de dólares al año, y de ahí se reparte para todos los integrantes. Incluso, fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron que la salida de Marcelo Roffé, psicólogo que trabajó con Pékerman hasta la Copa América de Chile 2015, dejó el cargo al no recibir un aumento de salario. La FCF asumiría los gastos de desplazamiento y alimentación de Cambiasso, y, posiblemente, algún tipo de viático.



No es la primera vez que Pékerman agrega un nuevo integrante a su cuerpo técnico para el Mundial. Ya en Brasil 2014 había tenido a su lado a otra persona para cumplir las mismas funciones que tendría Cambiasso: se trata de Diego Markic, quien también hizo parte de la Selección Argentina que ganó el Mundial Sub-20 de 1997 y se formó como jugador en las divisiones menores de Argentinos Juniors, también con Pékerman.



¿Es un cuerpo técnico numeroso? Sí, pero no es un fenómeno extraño. El cuerpo técnico de Brasil, sin contar médicos, masajistas, utileros y kinesiólogos, tiene diez integrantes, incluyendo dos analistas tácticos de video.

Cuerpo técnico de Brasil Este fue el comando técnico que, bajo el mando de Tite, clasificó a Brasil al Mundial. Tite, técnico de Brasil.



Oscar Tabárez, en Uruguay, tiene dos asistentes, dos preparadores físicos, tres analistas de estadísticas y un entrenador de arqueros.



