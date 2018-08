Nico Kovac, la moneda al aire del Bayern Múnich

En teoría cuando un equipo grande del fútbol se queda sin técnico se empieza a hablar de entrenadores que estén a la altura de ese reto. El Bayern Múnich, seis veces campeón consecutivo de la Bundesliga, ganador de cinco Ligas de Campeones y el sexto equipo más valioso del mundo (según Transfermarkt, el portal especializado en mercado del fútbol), desde que asumió Jupp Heynckes, el 9 de octubre del 2017, sabía que su DT multicampeón (último en conseguir el triplete Champions, Liga y Copa de Alemania) solo iba a durar hasta el final de la temporada. Y tras barajar varios nombres quedó el menos esperado.

¿Quién es Niko Kovac?, “el próximo técnico que va a ‘joder’ a James Rodríguez en el Bayern” podría pensar cualquier desprevenido, sin embargo, para los más sabios no era fácil saber quién es el elegido para tomar las riendas del gigante alemán ya que hasta la fecha en la que fue contratado no había ganado ningún título.



Kovac, de 46 años, alemán de padres croatas, fue un exitosísimo jugador de la Bundesliga y la Selección de Alemania. Ganó dos veces el campeonato local y una Copa Intercontinental con el Bayern Múnich y tuvo otro título en la Liga de Austria. “Mentalidad trabajadora, capacidad de sacrificio y preparación física. Croata por su carácter pasional, capacidad de improvisación y talento innato. Una mezcla explosiva”, así describe el portal de la Bundesliga al nuevo DT.

Los retos

No es fácil llegar de un equipo que estaba peleando el descenso al gran Bayern Múnich y son muchos los desafíos que tendrá que demostrar Kovac en esta nueva etapa. Ya Carlo Ancelotti fue casi que echado por los jugadores debido al complicado manejo que se debe tener en un vestuario con muchos egos.



Luego, en lo deportivo, el entrenador debe demostrar que está capacitado para seguir dominando a placer la Bundesliga y pelear por la Liga de Campeones, torneo esquivo desde el año 2013. En la última edición, en Bayern Múnich llegó a las semifinales, cuando lo eliminó el Real Madrid, y esa será la misma vara para medir su rendimiento.



Kovac sigue siendo una incógnita, una moneda al aire, con solo un título en su historial llega al equipo más ganador y exigente de Alemania.



“Es un técnico muy innovador y consecuente, además, tiene una gran capacidad para comunicarse con los jugadores”, esas fueron algunas de las palabras de Heynckes antes de que su sucesor asumiera el cargo.

A qué juega

Y es que antes de hablar de táctica, a Kovac se le reconoce mucho la capacidad de entender al jugador y hacerse entender. En su paso por el Eintracht Frankfurt se asegura que fue vital el trato psicológico a los futbolistas para salvarse del descenso y, posteriormente, ganarle la Copa de Alemania al Bayern Múnich.



Kovac tiene dos formaciones preferidas para su once inicial: 3-1-4-2 o 3-4-1-2. Las variantes solo están en el medio campo y dependen mucho del rival, lo claro es que juega con tres defensas y dos delanteros.



En ninguno de los dos esquemas James Rodríguez debería tener problemas para jugar, uno por su indiscutida calidad y técnica con el balón, y dos porque puede acoplarse a posiciones en las que ya jugó la temporada pasada con Heynckes.



Además, en sus primeras declaraciones Kovac le hizo un buen guiño al colombiano: “Es un jugador que ha crecido mucho. Me alegro mucho por él y creo que nos hará muy felices con su juego”.



Eso sí, ninguno de los jugadores del Bayern puede relajarse y deben saber que la presión es un tema que no se negocia.



Sofocar al rival, incomodarlo y no dejarlo salir jugando son principios de la táctica del DT que lo han llevado a destacarse.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev