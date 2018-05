Los números de Santiago Arias para ser el mejor jugador en Holanda

La buena temporada que tuvo Santiago Arias en el PSV Eindhoven, de Holanda, no solo se vio reflejada en el título que Liga que alcanzó el colombiano con su club, sino también en la distinción que le otorgaron al lateral como Mejor Jugador del torneo en la temporada 2017-2018.

Sí, como lo lee. Arias ganó el premio a Mejor Jugador por encima de volantes creativos y delanteros goleadores.



Los números avalan el reconocimiento que recibió el colombiano: de 34 partidos de Liga jugó 30 y solo en tres ocasiones fue reemplazado, para un total de 2.664 minutos en cancha.

No recibió tarjetas rojas y solo fue amonestado 5 veces con una amarilla

Los cuatro en los que no estuvo fueron uno por lesión, otro porque no lo convocaron, uno más por acumulación de amarillas y en otro simplemente estuvo el encuentro completo en el banco.



Su aporte también se vio con goles: marcó tres en las jornadas que disputó. Además, dio 6 asistencias.



El defensa colombiano Santiago Arias anotó en la victoria del PSV contra Feyenoord. Foto: Olaf Kraak / EFE

Arias logró el premio con un puntaje ponderado de 89,3 en una escala de 100, según el seguimiento que hizo Opta Sports a todas las jornadas de la Liga de Holanda.



El reconocimiento llega cuando está muy cerca el Mundial de Rusia 2018, lo que lo convierte en todo un aliciente para el antioqueño de cara a la cita orbital.



