Piqué evitó un susto para el Barcelona, que empató 1-1 con el Español

El Español y el Barcelona empataron en el RCDE Stadium en un encuentro con problemas ofensivos para los azulgrana, con Messi suplente, e inspirado para el anfitrión, que se adelantó con un gol de Gerard Moreno en el 66, pero que se encontró con la diana de Piqué en el asedio final.



El empate azulgrana le permite sumar 22 jornadas seguidas en la Liga sin perder, todo un récord para el FC Barcelona. Mientras que los blanquiazules rompen una dinámica de dos derrotas consecutivas.

Así acaba una serie de tres derbis, dos en Copa del Rey, con gran tensión en el campo y fuera de él. El Espanyol cambió el planteamiento de los dos derbis anteriores y saltó al césped con un once más ofensivo. El anfitrión atacaba sin complejos con la velocidad de Jurado por la banda derecha y algún tiro desde la frontal.



No tenía ocasiones claras, pero estaba cómodo en el RCDE Stadium. Las llegadas del Barcelona, que no lo tenía fácil para forzar el desajuste defensivo local, tampoco eran diáfanas. Luis Suárez estaba bien cubierto por David López.



De todos modos, a partir del cuarto de hora, la presión blanquiazul en campo rival se relajó y los de Valverde rondaron con más asiduidad el área de Diego López. Coutinho, ex del Espanyol, confirmó el momento de lucidez azulgrana. En el minuto 22, el brasileño, desde la frontal, estrelló el balón en el larguero.

De todos modos, el latigazo enchufó al cuadro local y su compatriota Baptistao firmó un disparo que Ter Stegen tuvo que parar en dos tiempos. En el último cuarto de ahora antes del descanso, el anfitrión acaparaba las ocasiones.



El mismo Leo Baptistao examinó la zaga azulgrana en varias ocasiones más y protagonizó una de las polémicas del partido: el ariete, en el 38, acabó en el suelo tras falta de Piqué cuando se escapaba solo. El árbitro no pitó nada.



El segundo tiempo empezó con susto: gol, bien anulado, a Baptistao. El delantero estaba muy activo en el derbi. El Barcelona, por su parte, no se inquietaba. Su velocidad de circulación habitual empujaba al Espanyol a su área con relativa facilidad.



Iniesta deshacía con su juego de tiralíneas la pizarra rival. Pero a los de Valverde les faltaba pólvora. Quizá por eso Messi calentó desde la media parte y salió en el 57.

El argentino saltó con hambre, pero no calmó la del cuadro perico. Todo lo contrario: Gerard Moreno puso por delante a los suyos en el 66 tras un centro de Sergio García desde la banda derecha. El 1-0 no cambió los planes del Espanyol, con sus revoluciones prácticamente intactas.



El Barcelona, en cambio, se vio obligado a buscar más profundidad alineando a Jordi Alba. Hasta ahora, Messi apenas había entrado en juego y Luis Suárez tenía complicaciones para aparecer. La lluvia frenaba el juego para ambos. En los últimos diez minutos, los blanquiazules dieron un paso atrás.



El Barcelona firmaba un asedio de balones largos, centros y saques de esquina. Y Piqué ganó la partida. El central le ganó la partida a las torres rivales y remató de cabeza en el 82 para lograr el empate a uno.



El defensa lo celebró mandando callar a la grada del RCDE Stadium y un sector de la afición respondió con cánticos e insultos contra él y su mujer, la cantante colombiana Shakira. La tensión creció en el césped en los minutos finales y Quique Sánchez Flores buscó proteger el empate e hizo debutar al colombiano Carlos 'La Roca' Sánchez.





EFE