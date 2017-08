Escándalo por venta de boletas de Colombia; operador no responde

La venta de boletas para el juego de la Selección Colombia y Brasil por la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, del próximo 5 de septiembre en Barranquilla, ha generado polémica por la dificultad e imposibilidad que tuvieron los aficionados para adquirirlas y porque la empresa operadora TicketShop, no ha dado claridad.

La polémica se generó por varios factores: uno de ellos es que el pasado lunes a la medianoche se pusieron a la venta 6.000 entradas, según la empresa operadora, porque previamente se habían vendido 30.000 en combos con el partido frente a Bolivia.



Sin embargo, el pasado diciembre la empresa informó que se venderían 15.000 abonos (2.500 en norte, 2.500 en sur, 5.000 en oriental y 5.000 en occidental), por lo que no hay claridad en las otras 15.000 boletas. EL TIEMPO intento cotejar esta información con la empresa, pero no recibió respuesta.



Por otro lado, en redes sociales los aficionados se quejaron porque no pudieron ingresar a la página web para comprar las boletas. El sistema no funcionó, según reportaron varios aficionados en redes sociales.



Iván Arce, gerente de la operadora, explicó el martes en algunos medios: “fueron casi 62.000 personas las que registramos tratando de comprar las 6.000 boletas disponibles”. Pero a la 1 p. m. de ayer, ya no quedaba ni una.



Además de eso, el malestar aumentó porque desde hace días se encuentran boletas en reventa en distintos portales en línea, en los que se ofrecen entradas por valores de hasta 1’500.000 pesos por cada una, muy por encima del valor original.



El tema ha generado gran alboroto. Algunos allegados a la Federación Colombiana de Fútbol aseguraron que las críticas que han recibido son injustas e incluso pusieron como ejemplo la venta de boletas que se desarrolló para el concierto de la banda U2, del 7 de octubre, que según ellos no generó la misma polémica en la opinión pública.



Ante esta versión, EL TIEMPO averiguó sobre ese caso y encontró que las boletas salieron a la venta en junio, en preventa (80 por ciento del aforo), y se agotaron en cuatro horas. Luego, aparecieron en internet por el doble e incluso por el triple. La de $ 200.000 se ofrece en internet en promedio a $ 724.000, por ejemplo.



Con la Selección pasa igual: la boleta de $ 60.000 para laterales está en promedio a $ 650.000. La de oriental, de $ 200.000, está entre $ 900.000 y $ 1’300.000. Y las de occidental, de $ 350.000, superan el millón de pesos.



Uno de los portales que pone a la venta estas boletas, ya sea para la selección o para U2, es Stubhub, que es una plataforma de compra y venta de boletas en la que, según explican en su web, “vendedores ponen a disposición sus boletas en la página y establecen el precio de venta que consideran adecuado”.



Pero hay otros portales de compra y vente de productos, como mercadolibre, en el que también se ofrecen estas entradas por hasta el triple o más del valor original.

