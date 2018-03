‘El videoarbitraje complementará la justicia’: Gianni Infantino

Gianni Infantino, un dirigente deportivo suizo-italiano de 48 años, logró en dos años que acaba de completar como presidente de la Fifa lo que se creía imposible: rescatar al fútbol mundial del infierno al que cayó en 2015, cuando estalló el escándalo de corrupción conocido como ‘Fifagate’, en alusión al Watergate que tumbó a Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos.

El ‘Fifagate’ consistió en que la justicia de Estados Unidos descubrió que más de 40 dirigentes de la Fifa en el continente cobraban sobornos para la adjudicación de sedes y derechos de televisión de torneos como Copa América, Copa de Oro (centroamericana) y Copa Mundo.



Luis Bedoya, quien era presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y actuaba como miembro del comité ejecutivo de la Fifa, fue incluido en la investigación. Renunció a su cargo y se declaró culpable de soborno para adjudicar derechos de televisión y sedes de torneos como la Copa América. En Estados Unidos, hoy, negocia su condena. Por el escándalo cayó casi toda la dirigencia latinoamericana. Semejante tormenta derrumbó y arrasó el imperio futbolístico que encabezaba Joseph Blatter, un suizo que llevaba 17 años como presidente de la Fifa. Blatter fue suspendido de por vida por la comisión de ética de la federación. En medio de tamaño caos, la Fifa realizó una asamblea extraordinaria en febrero del 2016, en la que fue elegido presidente el suizo Gianni Infantino, quien ocupaba la secretaría general de la Uefa (Unión Europea de Fútbol Asociado). Recibió el más complicado de los mandatos: salvar a la Fifa. ¡Y lo logró!

Infantino acaba de presidir en Bogotá la reunión del consejo directivo de la Fifa.



¿Qué balance hace de su gestión después de dos años como presidente de la Fifa?



Ha sido una misión que he emprendido con mucho entusiasmo, con tareas difíciles, pero siempre con el ánimo de acertar, aunque son nuestros afiliados los que deben hacer dicha evaluación.



La imagen de la Fifa ha cambiado bajo su presidencia. ¿Cómo lo ha logrado?



Los procesos de reformas coadyuvados por las confederaciones en temas éticos, de gobierno y demás vienen dando sus frutos. Hoy la responsabilidad, la seriedad y el desarrollo son prioritarios en todas nuestras actividades.



Usted llegó a la presidencia de la Fifa luego del escándalo conocido como ‘Fifagate’. ¿Cómo logró la imagen de honestidad y pulcritud que tiene hoy la federación?



Hemos cambiado muchas cosas. La ética, la gobernanza, la transparencia y la disciplina son absoluta prioridad, no solo en la Fifa, sino en las confederaciones, federaciones y asociaciones miembros.



¿Qué ha sido lo más difícil en estos dos años?



Recobrar para el fútbol la confianza del mundo a través de la implementación de normas de gobernabilidad acordes con un verdadero propósito de transparencia, desde la base hasta la cabeza.

Recobrar para el fútbol la confianza del mundo a través de la implementación de normas de gobernabilidad acordes con un verdadero propósito de transparencia, desde la base hasta la cabeza FACEBOOK

TWITTER

¿Por qué si el Mundial de Catar para el año 2022 ha sido tan cuestionado, la nueva administración no ha hecho mucho?



Hemos estado muy atentos a todos los procesos, pero quiero aclararle que hoy no hay discusión en la continuidad de que Catar hará el Mundial de 2022.



El Mundial de fútbol nunca se ha realizado en un país comunista. ¿Cómo vislumbra el Mundial de Rusia?



Será extraordinario. Rusia ha trabajado muy bien en su organización. Están preparados para recibir a miles de hinchas de todo el planeta. Veremos fútbol de élite. Será durante ese mes, del 14 de junio al 15 de julio, como es tradicional, la actividad más importante del mundo.



El consejo mundial de la Fifa se acaba de reunir en Bogotá. ¿Por qué escogieron Colombia como sede de deliberaciones?



Es un reconocimiento a un país que no solo viene trabajando bien en temas competitivos, sino también a nivel de dirigencia.



En este evento se autorizó el uso del video para auxiliar una decisión arbitral. ¿Implementar el VAR o videoarbitraje cambiará el concepto sobre el fútbol?



No, el fútbol en su esencia seguirá igual. El VAR se utilizará solo en cuatro situaciones. Una, para convalidar o no un gol. Dos, para determinar una expulsión. Tres, la sanción desde el punto penal o, incluso, echar para atrás una decisión tomada. Y cuatro: podrá corregirse malas amonestaciones, producto de alguna simulación o confusión. El VAR es una herramienta que complementará la justicia en los partidos de alta competencia. Aplicaremos la tecnología para ayudar a los árbitros, pero el concepto de fútbol jamás variará.



¿No cree que la adopción de ese videocontrol puede ser una decisión un poco arriesgada?



Venimos trabajando hace mucho en el tema para aplicarlo en el Mundial. Creo que estamos preparados y listos.



¿La aplicación del VAR en el Mundial supone que ya debe usarse en los torneos nacionales?



No. Más adelante, luego de una adecuada capacitación podrá ser adoptado en las ligas de cada país. Lo que puedo decirle es que hoy los expertos coinciden en que va a ser muy beneficioso.

No. Más adelante, luego de una adecuada capacitación podrá ser adoptado en las ligas de cada país FACEBOOK

TWITTER

Usted ha sido testigo del gigantesco desarrollo que el fútbol ha alcanzado en el mundo. ¿A qué lo adjudica?



Es impresionante, cada día me sorprendo más de la importancia que se le da en todos sus frentes. He estado en países desarrollados, subdesarrollados y en otros recónditos, con jefes de Estado y autoridades de todo tipo, y todos manifiestan que su prioridad es el fútbol masculino y femenino. No solo por lo competitivo, sino por los beneficios sociales que conlleva.



Al Mundial van 32 países. Usted ha anunciado que a partir de 2026 se hará con 48 equipos. ¿Si lo cree posible?



Es un hecho: el Mundial del año 2026 lo haremos con 48 equipos.



Los críticos de la medida afirman que un mundial con tantas selecciones podría atentar contra la calidad del fútbol...



No lo creo así. Por el contrario, con más participantes habrá más exigencia, más partidos para el disfrute de todos. Al final, como siempre, llegarán los mejores.

Por el contrario, con más participantes habrá más exigencia, más partidos para el disfrute de todos. Al final, como siempre, llegarán los mejores FACEBOOK

TWITTER

El crecimiento de los clubes y ligas ha producido una gran elevación en los precios de los jugadores. ¿Eso no está desbordando la economía de los clubes?



Pudiera ser, pero estamos bajo la oferta y la demanda. Es un asunto de debate en el que finalmente el ganador son los fanáticos.



Suramérica sigue produciendo los mejores jugadores, pero Europa pone el poderío de los clubes. ¿Cómo equilibrar esas cargas?



Es una verdad acuñada en los momentos económicos que vive el mundo, pero no hay duda de que gran parte de los mejores jugadores son suramericanos.



Aunque usted es suizo, tiene ancestros italianos. ¿Qué le pareció la sorpresiva eliminación de Italia del Mundial?



Recibí el resultado como lo vivieron todos. Pero observé que a otras selecciones de élite como Holanda, Chile, Paraguay y Estados Unidos les sucedió lo mismo.



¿Cómo ve a Colombia para Rusia 2018?



Posee muy buenos jugadores, un excelente técnico y con seguridad muchos deseos de superar lo de Brasil 2014, cuando llegaron a cuartos de final. Hoy ya no sería sorpresa que realicen un buen mundial.



¿Cuáles son sus selecciones favoritas para ganar el Mundial?



Las diferencias se han acortado. Si bien las selecciones tradicionales ganadoras de copas del mundo vuelven a apuntar como favoritas, cualquier cosa puede pasar. El Mundial de hoy está para cualquiera.



La International Board es el organismo de la Fifa que determina modificaciones a los reglamentos del fútbol. ¿En qué reformas piensan?



Hay muchas ideas, sobre todo en la búsqueda de agilizar el juego, de dinamizar los tiempos de cada partido. En eso estamos con la Ifab (International Football Association Board), y vendrán de seguro cambios significativos en el futuro.



¿Y también están trabajando en el mundial de clubes que se proyecta organizar a partir del año 2021?



Intentamos diseñar un torneo mundial con mínimo 24 clubes, compitiendo en una sola sede, como si fuera una copa del mundo, pero con los clubes más importantes del planeta, ¡sería estupendo!



Las relaciones entre Inglaterra y Rusia no son las mejores en este momento. Parece imposible que el Gobierno británico o algún miembro de la corona asista al Mundial. Y se planteó la posibilidad de que la selección no asista...



El fútbol no debe mezclarse en temas geopolíticos. De hecho, en nuestros estatutos lo tenemos prohibido.



Sin embargo, el problema sigue y el planteamiento es boicotear el Mundial.



El Mundial se hará con las 32 selecciones clasificadas.



El Reino Unido convocó un consejo de emergencia en la ONU para tratar la crisis con Rusia. En caso de que se presenten sanciones internacionales, ¿el Mundial podría verse afectado?



Esperemos que no. Yo estoy seguro de que haremos un mundial maravilloso.

‘Aún no habrá VAR en Colombia’, dice la Federación

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirma que aún no estamos listos para el VAR.



El videoarbitraje o VAR fue adoptado en el consejo directivo de la Fifa que acaba de realizarse en Bogotá, pero aún no se decide la fecha de aplicación en los clubes. ¿Le gusta el sistema?



El sistema me gusta. Con la aplicación en el Mundial de Rusia ya tendremos más claridad de sus beneficios.



¿Está preparado el arbitraje colombiano para adoptarlo?



No, aún no. Se necesita un proceso de capacitación muy estricto.



¿Tiene la Federación los recursos para aplicar el sistema en todos los partidos?



Adoptar el VAR demandará recursos muy altos, pero tenemos que hacer el esfuerzo para implementarlo cuando estemos preparados.



¿Cuándo se podría aplicar en Colombia?



No antes de 9 o 10 meses después del inicio total del proyecto, que consistiría no solo en la formación de los árbitros, sino en la adquisición de los equipos técnicos.



Es cierto que se retira de la vicepresidencia de la Conmebol y que en su reemplazo llegará el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino?



En Conmebol habrá elecciones en mayo, y al ser miembro del consejo de Fifa, he ofrecido mi cargo.



Pero ¿seguiría siendo miembro del consejo de la Fifa?



Sí, mi periodo va hasta el 2021.



YAMID AMAT

Especial Para EL TIEMPO