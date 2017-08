‘No podemos relajarnos, el que se relaja pierde’: Arias

Santiago Arias apareció en la última convocatoria de la Selección Colombia de la eliminatoria para Brasil 2014 y nunca más volvió a faltar. Primero tuvo la paciencia para hacer la fila detrás de Camilo Zúñiga, que era el titular. Y después de la Copa América de Chile 2015, se quedó con el puesto. Hoy es pieza fija en el equipo, y ya lleva seis años jugando en Europa, primero en el Sporting de Portugal y luego en el PSV Eindhoven.

Ya fue a un Mundial y quiere repetir. Y mientras piensa en cómo enfrentar a Venezuela, el próximo jueves, se prepara para ser padre: su esposa, Karin Jiménez, tiene 28 semanas de embarazo.



¿Qué tan peligroso es, en realidad, el partido frente a Venezuela?

Es complicado. Venezuela siempre quiere ganarle a Colombia, ahí va a estar el problema. Como se ha visto en partidos anteriores, lo más importante es salir a demostrar. Sabemos de las cualidades que tenemos, de los jugadores que tenemos para ganar estos partidos. Debemos pensar en ganar y sacar la mayor cantidad de puntos en los juegos que vienen.



Venezuela llega motivado por lo que hizo en el Mundial Sub-20, en el que fue subcampeón. Tendrá siete jugadores de ese plantel.

En este momento no hay que pensar en que son jóvenes o no. Es un equipo, y no se puede decir que sean menos que nosotros. Por eso tenemos que pensar en buscar la victoria y en crecer como equipo. Se nos viene algo muy importante.



Después de Venezuela viene Brasil. Lo del Mundial aún lo recuerda la gente, les ganaron en Chile y luego les ha costado.

Es un partido complicado. Así como Venezuela nos quiere ganar siempre, nosotros siempre queremos ganarle a Brasil. Ellos están en una posición un poco más tranquila, pero igual van a enfrentar el partido de la mejor manera. Hay que aprovechar la condición de local y salir a demostrar el buen momento.



Varios rivales, pero sobre todo Argentina y Chile, están pendientes del fallo del TAS sobre los puntos que le quitaron a Bolivia. ¿Ustedes también?

La verdad, en estos momentos dependemos de nosotros. Eso sí, sin relajarnos, porque el que se relaja pierde. La clasificación está en nosotros: hay que conseguir la mayor cantidad posible de puntos en estos cuatro juegos.



¿Para los que ya estuvieron en el Mundial, como usted, qué significa eso, cómo se lo transmiten a sus compañeros?

La del Mundial es la experiencia mas grande que puede tener un futbolista, el orgullo mas grande es vestir la camiseta de tu país. De ahí la importancia que tiene conseguir los tres puntos contra Venezuela.



Colombia ha jugado mejor en los partidos del primer semestre de cada año que en los del segundo. ¿Qué influye en eso, la pretemporada, el tiempo de trabajo?

Cada vez que van pasando los partidos, los equipos se vuelven mucho más competitivos, empiezan a conocerse más, a convivir mejor. Todo se vuelve un poco más complicado.



El último recuerdo de la Selección fue el triunfo frente a Ecuador. Ya pasaron cinco meses desde entonces.

Igual es difícil, son cinco o seis meses en los que no estás compartiendo con los mismos jugadores. De pronto cuesta un poco acoplarse, pero hay que hacerlo rápidamente.



¿Cuánto hace que no habla con José Pékerman?

La última vez fue el último amistoso que tuvimos (contra Camerún). Pero siempre hay contacto con algún miembro del cuerpo técnico. Siempre me están preguntando cómo estoy.



¿Les preocupa una posible ausencia de James Rodríguez? Ya han jugado y ganado sin él.

Sería una baja importante si no está, pero creo que tenemos excelentes jugadores para jugar esa posición y que le aporten al equipo. Tenemos jugadores que cada vez que entran demuestran lo que valen. No hay que depender de un solo jugador.



James acaba de cambiar de equipo. Sobre usted hay muchos rumores también. ¿Qué tan cierta es la oferta del Swansea?

No me ha llegado ningún rumor. No sé nada. Por ahora, solo pienso en el PSV Eindhoven. He jugado todos los partidos en lo que llevamos de temporada.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc