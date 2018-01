‘Me he visto marcando en un Mundial’: Falcao García

Falcao García habló previo al Mundial de Rusia 2018, torneo que jugará por primera vez. Una lesión de rodilla lo alejó de poder estar con la Selección Colombia en el de 2014, sin embargo, volvió de mejor manera y, si no pasa nada extraordinario, estará comandando el ataque de la tricolor.

Me he visualizado marcando un gol en un Mundial muchas veces. No las he contado, pero sí muchas FACEBOOK

TWITTER

"Me he visualizado marcando un gol en un Mundial muchas veces. No las he contado, pero sí muchas", afirmó el colombiano.



En una entrevista a FIFA.com, el 'Tigre' contó que desde pequeño amó el fútbol. Además, recordó el importante gol que anotó Freddy Rincón con la camiseta de la tricolor.



"En Colombia lo celebramos todos y tengo un recuerdo fugaz. De hecho, recuerdo más todas las veces que lo vi después, que el momento en el que realmente lo vi. El siguiente Mundial fue en el 94, entonces crecimos viendo ese gol una y otra vez. ¡Vivimos ese gol durante esos cuatro años!", dijo Falcao.



Además, el colombiano habló sobre los equipos que seguía cuando su país no clasificaba al Mundial. El 'Tigre', creció con fútbol, mirando otros países y buscando ideas para poder implementarlas en su crecimiento como jugador.



'Cuando Colombia no clasificaba a los mundiales hinchaba por Argentina, por Brasil (…) Eran los equipos a los que seguía. La Argentina de Gabriel Batistuta y del ‘Burrito’ Ortega. Y luego el Brasil del 98 también, con Ronaldo (…) Ahí empiezas a mirar jugadores, me fijaba mucho en Ronaldo el brasileño', comentó el colombiano.



Finalmente, el jugador del Mónaco de Francia, también se refirió a sus ídolos de infancia. De pequeño, cuando soñaba con ser futbolista, quería crecer y ser como dos colombianos imponentes para el fútbol cafetero. 'De niño admiraba al Pibe Valderrama y a Faustino Asprilla. A los dos', finalizó.

REDACCIÓN FUTBOLRED