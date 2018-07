A Usain Bolt lo extrañamos desde hace rato’: Luguelín Santos

El atletismo es el deporte que atrae en cada reunión, en los ciclos olímpicos, y Barranquilla no escapa a eso, porque acá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe hay deportistas de alta calidad, con grandes victorias y logros, como el dominicano Luguelín Santos.



Tiene 25 años y su meta en estas justas es ganar el oro en los 400 metros planos, competencia en la que ha sido oro en los Juegos Panamericanos de Toronto (Canadá) y plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bronce en el Mundial de Moscú (Rusia).

Santos es el alma de la delegación dominicana, no solo es su máxima estrella, sino la alegría del grupo. Es joven, pero ya tiene mucha experiencia, por eso no es nada raro verlo en la tribuna del estadio dando órdenes, gritando, analizando con sus compañeros el desempeño de cada una de las competencias.



Firma autógrafos, se para de la silla y sube dos escalones, se dirige a donde están los jamaiquinos y, en inglés, comenta las competencias. Con una seña dice que nos puede atender en dos minutos. “Pasa esta prueba y estoy”, nos dijo. Y cumplió.



¿Qué expectativa tiene en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Vengo enfocado a representar a República Dominicana, a gozarme mi carrera y el gran evento.



¿Qué le dice ser una de las figuras de los Juegos?

No, nada, es un honor ser parte de ese ramillete del evento. Me he preparado para venir y lo quiero certificar en mi competencia.



¿Se solucionaron los problemas de sueldos que tenían?

Ya se solucionó todo. Ya el Comité Olímpico y el Ministro de Deporte llegaron a un acuerdo, eso se solucionó y la delegación llega de la mejor manera, todo está como debe marchar.



¿Cómo están los 400 metros en el mundo?

Está fuerte. Es una carrera que es la número uno. Hoy mismo se considera mucho más importante que los 100 metros, le ha ganado ese puesto, porque los atletas son muy fuertes los que compiten.



¿Y usted cómo está?

Bien, dentro de los primeros 10, 8…



¿Qué analiza de la medalla olímpica que logró en Londres?

Me preparé bien para eso, para ganar la medalla. Luego entré en otros temas, me concentré en los estudios, lo descuidé un poco, el atletismo bajó un poco. También vinieron las lesiones en el camino, pero ya terminé los estudios y estoy de vuelta otra vez.



¿Qué estudio?

Tecnología deportiva. Pienso ejercerla después de mi retiro de las pistas. Amo el deporte, amo el atletismo.



¿Quién es el sucesor de Usain Bolt?

A cada atleta le llega su momento final, el instante en el que hay que retirarse aunque no quiera. Se fue Bolt y va a venir otro, siempre sucede. Creo que Wayde van Niekerk se recuperará y tomará el trono del jamaiquino. Si no, vendrá otro y se lo quita (risas).



El mundo extraña a Bolt, ¿usted también?

Lo venimos extrañando desde hace rato.



¿Cuál es su meta?

Los Juegos Panamericanos y luego los Olímpicos. En Tokio, mi sueño es subir al podio, tengo, por lo menos, la idea de ir a dos olímpicos más.



¿Cómo va esa proyección?

la veo bien. Entrenando al ciento por ciento estaré allá enfocado a eso. Estoy descansando bien, eso me hacía falta. No hablo de marcas, eso no me gusta.



¿Qué analiza del presente del atletismo colombiano?

Ha progresado mucho. Después de que Caterine Ibargüen fue campeona del mundo y medaloi8sta olímpica, pues todo ha sido un boom en el país, y le ha aportado mucho a los chicos, para que sueñen más allá. Se ha visto el cambio, los corredores de 100 y 200 son más rápidos, y los de 400 metros han mejorado.



¿Cuál es el nivel del atletismo en su país?

Está bien, los muchachos entrenan muy fuerte y ya lo veremos. El apoyo, como en todo el país es como en el Caribe, no pido más de lo que me merezco.



¿En qué consiste la ayuda que le da a los atletas que comienzan?

Me gusta hacerlo. Con lo mismo que me dan a mí, yo les colaboro a los chicos que tienen talento, pero que no tienen modo de comprar tenis. Yo soy amante del atletismo, me encanta. Brenes se sorprende, me dice que soy su rival y que le ayudo. Soy así, me gusta colaborar. A quien le pueda ayudar, le ayudo. Yo lo necesité y ahora lo tengo que hacer.



¿Qué piensa de lo que ha visto en Barranquilla?

Bien, me agrada, Me sorprendí, la grada está llena. No me imaginaba que la gente apoyara tanto el atletismo. El calor de la ciudad es parecido al de mi país.



Pero la brisa pega..

Entrenamos atletismo, corremos atletismo y acá se corre con lluvia o con viento. Nosotros decimos que los ocho carriles tienen la misma brisa (risas).



Usted visita mucho a Colombia…

Colombia es mi segunda casa, es una tierra amigable, somos muy parecidos. La primera vez que corrí acá hice 45 segundos, en Cali, creo.



¿Qué recuerda de esa experiencia?

Se atrasó el evento, llovía, al final corrimos a lo loco y el 400 metros era el último evento. Con todo y eso estuve en 45,95 segundos.



Ahí comenzó su exitoso ciclo del 2012…

Después fui a Guadalajara y fui plata, ese fue el camino a la medalla Olímpica de Londres.



¿Qué de distinto tiene ser medallista olímpico?

Es algo indescriptible. Son sensaciones que solo se viven en ese momento. Se goza, se vive. Lo dije que me lo iba a gozar, porque no sé si pueda gozar más.



Bueno, Félix ‘Supermán’ Sánchez es el ídolo de los dominicanos...

Es el gran ídolo, es verdad, es el entrenador de las chicas de 400 metros.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel