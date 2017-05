‘Estoy capacitada para presidir el Comité de Ética de la Fifa’: Rojas

Como una “gran sorpresa” se dio el nombramiento de la magistrada colombiana María Claudia Rojas para presidir el Comité de Ética de la Fifa, organismo que lleva dos años muy afectado y golpeado por el escándalo de corrupción que sacudió al mundo del fútbol hace dos años. Su contacto, hasta el momento, con este deporte solo lo ha tenido como hincha, pero su experiencia a la rama judicial fue la decisiva para ocupar este cargo.

“Mi acercamiento con el fútbol siempre fue como hincha. Soy seguidora de América de Cali, voy al estadio y veo los partidos por televisión. Esa ha sido realmente mi única relación con el fútbol. Sin embargo, llego a este cargo, porque el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, me pidió mi hoja de vida y después de varios trámites y charlas llego a este puesto. Fue una gran sorpresa”, le dijo a EL TIEMPO María Claudia Rojas.



Su llegada a la Fifa bastó de dos charlas con el presidente Gianni Infantino. Su nombre se puso sobre la mesa y en el Congreso del ente que se celebra en Baréin, se oficializó su llegada como presidente del Comité de Ética en la Cámara de Investigación. Este jueves se hizo el nombramiento.



“Mi hoja de vida llega a la Fifa por mi experiencia en la rama judicial, teniendo en cuenta que la Comisión de Ética es el órgano judicial de la Fifa. Al presidente Infantino le parece interesante mi recorrido. Él me llama y tenemos una charla telefónica durante 15 minutos, donde le cuento cuál ha sido mi trayectoria, mi experiencia como juez. Él me explica qué es el Comité de Ética de la Fifa, me dice que es el que pone las sanciones por faltas a la ética y que quería tener personas transparentes, que no piensen en el interés personal sino en el interés del fútbol. Entonces me dijo que le gustaba mi experiencia judicial y que quería que nos viéramos.



Días después, Rojas emprende viaje a Chile para asistir al Congreso de la Conmebol en donde se entrevista personalmente con Infantino. “Allí fue una charla normal en presencia de su asistente y del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Me vuelve a mostrar su interés por la gente que quiere, su intención de devolverle la buena imagen a la Fifa después del escándalo de corrupción. Finalmente me dice que solo nos queda esperar al Congreso de la Fifa. Yo me regresé a Colombia y estaba pendiente de qué podría pasar. El martes pasado yo me entero de que fui elegida y hoy (jueves fui notificada. Nunca me imaginé que fuera llegar a la presidencia, lo que implica una mayor responsabilidad”, añadió.

Cargo de alta exigencia

Muy motivada se mostró la magistrada María Claudia Rojas con este nuevo reto laboral. Sabe que trabajar en el Comité de Ética de la Fifa hoy en día tiene muchas marañas y casos por resolver, pero ella se siente capacitada para hacerlo.



“Claro que estoy capacitada, por su puesto. Eso lo dice mi hoja de vida. El derecho tiene unos principios fundamentales aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. La experiencia de tantos años en la rama judicial le da a uno las herramientas para asumir este tipo de investigaciones y de retos”, le comentó a este diario.



Su primer trabajo será sentarse a mirar el estado de estas investigaciones y comenzar a darle solución y esclarecer esos casos del Fifagate que aún se encuentran dubitativos. “Lo fundamental es que estas investigaciones se esclarezcan, no sé en qué estado están estos procesos, que ya se abrieron precisamente por ese tipo de situaciones. Hacia el futuro hay que hacer lo correspondiente para evitar este tipo de casos y espero que sean menos cada vez. Hay que ver todo y tomar las decisiones de responsabilidad que correspondan”.



Finalmente, la magistrada Rojas afirmó que sus pilares fundamentales en este nuevo cargo serán el de justicia y transparencia, intentando hacer del fútbol un deporte más limpio después de los tiempos oscuros que se vivieron.



“Quien actúa mal debe ser sancionado. Es un mensaje claro que quiero dejar. Hay muchas investigaciones que se abren sin fundamento. Justicia y transparencia serán mis dos mensajes fundamentales”, dijo.



María Claudia Rojas espera instrucciones para viajar a Zúrich, Suiza, a comenzar con su trabajo en la Fifa y solo está esperando una llamada para asumir su cargo en las próximas horas.



Cabe destacar que La cámara de decisión del Comité de Ética de la Fifa sancionó en el 2016 con una inhabilitación de por vida de toda actividad ligada con el fútbol al colombiano Luis Bedoya, exvicepresidente de la Conmebol y exmiembro del Comité Ejecutivo de la Fifa.



Bedoya se declaró culpable en diciembre de 2015 ante la justicia de Estados Unidos de los delitos de asociación ilícita para delinquir y conspiración para cometer fraude.



La magistrada tiene amplia trayectoria, con 25 años en la rama judicial. Es expresidenta del Consejo de Estado de Colombia, estudió derecho en la Universidad San Buenaventura de Cali y es madre de tres hijos.



Se especializó en análisis y resolución de conflictos en la Universidad Militar Nueva Granada y en derecho tributario internacional en la Universidad Externado de Colombia. Fue docente de derecho constitucional en la Universidad San Buenaventura, en Cali.



Entre su experiencia laboral está la dirección de la Unidad Administrativa de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, fue magistrada auxiliar por 9 años en la Corte Constitucional y luego estuvo 7 años también como magistrada auxiliar del Consejo de Estado.



