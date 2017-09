‘Será una gran batalla, tenemos que conseguir los tres puntos’: Zapata

Este sábado, la selección Colombia entrenó nuevamente en la cancha de la Universidad Autónoma del Caribe, lugar habitual de las prácticas del equipo de Pékerman.

nosotros debemos jugar un partido inteligente, nadie quiere ceder y todos queremos sumar puntos FACEBOOK

TWITTER

Edwin Cardona, titular contra Venezuela, se refirió al líder de la eliminatoria, rival de la Selección Colombia este martes en Barranquilla, “Tenemos una selección que viene invicta y creo que nosotros estamos estamos mentalizados. Están clasificados pero van a jugar con la responsabilidad que merece un partido como estos, nosotros debemos jugar un partido inteligente, nadie quiere ceder y todos queremos sumar puntos".



El volante se refirió a la posibilidad de que James Rodríguez vuelva a jugar con la Selección, “Con él es mucho más fácil, creo que es una alegría para mi tenerlo como compañero, en cancha siempre es bueno jugar al lado de grandes jugadores".

lo importante es que nosotros sabemos lo que podemos dar FACEBOOK

TWITTER

El jugador de Boca Juniors habló del funcionamiento del equipo y del fútbol que vienen demostrando en las eliminatorias, “Es de encontrarnos en el campo de juego, no es lo mismo estar con el equipo todo un año, o un semestre. Acá son pocos días para preparar un partido, otra cosa es trabajar una semana. Hemos hecho partidos buenos, partidos malos y partidos regulares, lo importante es que nosotros sabemos lo que podemos dar”.



Por otra parte, el lateral del PSV, Santiago Arias habló de su desempeño en el encuentro en San Cristobal contra Venezuela, “Todos los jugadores que van por las bandas tienen como primera función defender, afortunadamente tengo un compañero que me ayuda en esa tarea, Juan Guillermo Cuadrado que me ayuda bastante por la banda, especialmente a cerrar espacios cuando nos atacan”.

🎥 Hay que salir por los tres puntos y acercarnos más al objetivo de Rusia 2018: Cristian Zapata 🇨🇴 https://t.co/fP0YEKKLcv pic.twitter.com/UreRUDYScm — Mi Selección (@MiSeleccion_) 2 de septiembre de 2017

El defensor habló de la importancia del partido contra Brasil, “Es un equipo que te deja jugar un poco más, además en un equipo que juega también, Marcelo es una baja importante para ellos. Cuando estas en el terreno de juego todo es diferente, hay que estar concentrado los 90 minutos, trataremos de hacerlo lo mejor posible; además tenemos jugadores para desequilibrar, lo importante es mantener el orden".



Arias, espera un gran ambiente en el estadio este martes, "Queremos sacar los 3 puntos, al final lo importante es tratar de sumar, ante todo debemos tener el balón y aprovechar los momentos del partido, los primeros minutos serán de estudio, debemos salir a proponer y tener el balón".

Es una prueba más contra jugadores de talla mundial, debemos estar concentrados en todo el partido FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el defensor Cristian Zapata expresó su deseo de ganar el partido, "Un partido bastante difícil contra el mejor equipo de Suramerica, para nosotros será una gran batalla donde tenemos que conseguir los 3 puntos. Es una prueba más contra jugadores de talla mundial, debemos estar concentrados en todo el partido, es una eliminatoria muy pareja, un punto que sirve, lo más importante es no perder".



El central del Milan, indicó lo importante que es neutralizar a Neymar, "Cada jugador sueña enfrentar un equipo como estos, y a jugadores como estos, Neymar es uno de los mejores del mundo y esperamos poder controlarlo".





DEPORTES