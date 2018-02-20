James fue sustituido; Bayern le gana 1-0 a Besiktas

Bayern Múnich confirmó en su once titular contra Besiktas, por el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones al colombiano James Rodríguez, una pieza fundamental en el ataque.
MÜLLER MACHT'S! #FCBBJK 1-0 #UCL pic.twitter.com/7hmR6xJdmh— FC Bayern München (@FCBayern) February 20, 2018
Dk.39: Quaresma sağ tarafta rakibini geçti ve ceza sahasına girdi. Quaresma'nın darı açıdan şutunda kaleci topu kornere gönderdi.#FCBBJK #UCL #Beşiktaş— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 20, 2018
¡Rozando la escuadra se marchó el libre directo botado por @jamesdrodriguez! #FCBBJK 0-0 (18´) pic.twitter.com/K6GD07botd— FC Bayern Español (@FCBayernES) February 20, 2018
Huuuuiiiii! Satter Coman-Rechtsschuss, aber Fabri taucht die Kugel raus. Weiter! #FCBBJK pic.twitter.com/t3dWMYsySE— FC Bayern München (@FCBayern) February 20, 2018
Unser Team fürs Achtelfinal-Hinspiel vs. @Besiktas! #FCBayern #MiaSanMia #FCBBJK pic.twitter.com/AMlUYCbxAk— FC Bayern München (@FCBayern) 20 de febrero de 2018
Beşiktaşımızın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu Bayern Münih maçı kadrosu#Beşiktaş#UCL pic.twitter.com/IYXT64Ycns— Beşiktaş JK (@Besiktas) 20 de febrero de 2018
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