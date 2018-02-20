James fue sustituido; Bayern le gana 1-0 a Besiktas

James fue sustituido; Bayern le gana 1-0 a Besiktas

El equipo alemán quiere irse adelante en la llave de los octavos de final de la Liga de Campeones.

James Rodríguez

James Rodríguez, volante colombiano.

Foto:

Reuters

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James Rodríguez

Liga de Campeones

Bayern Múnich

20 de febrero 2018 , 03:37 p.m.

Bayern Múnich confirmó en su once titular contra Besiktas, por el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones al colombiano James Rodríguez, una pieza fundamental en el ataque.

Minuto 43

James Rodríguez salió del terreno de juego. En su remplazo ingresó Arjen Robben.

Minuto 42

¡Gol de Bayern Múnich! Müller aprovechó un centro al área para adelantar a su equipo.

Minuto 38

Quaresma tuvo el gol de Besiktas. El portugués aprovechó un largo pelotazo para ganarle en jugada individual a Hummels y sacar un remate, que atajó el arquero de Bayern Múncih.

Minuto 18

Contragolpe de Besiktas. Vagner Love quedó solo frente al portero, pero su remate se fue desviado.

Minuto 17

¡Casi gol de James! El volante colombiano cobró un tiro libre y por poco se fue desviado.

Minuto 15

Domagoj Vida fue expulsado y Besiktas se quedaba con 10 jugadores.

Bayern Múnich

Acción de juego del partido entre Bayern Múnich y Besiktas.

Foto:

EFE

Minuto 6

Bayern Múnich tuvo el primer gol del compromiso. Centro de Alaba y Müller cabeceó. Su remate se fue cerca del arco.

Minuto 1

Arranca el partido entre Bayern Múnich y Besiktas.

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