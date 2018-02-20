James fue sustituido; Bayern le gana 1-0 a Besiktas

Bayern Múnich confirmó en su once titular contra Besiktas, por el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones al colombiano James Rodríguez, una pieza fundamental en el ataque.

3:28 p. m. Minuto 43 James Rodríguez salió del terreno de juego. En su remplazo ingresó Arjen Robben. FACEBOOK

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3:27 p. m. Minuto 42 ¡Gol de Bayern Múnich! Müller aprovechó un centro al área para adelantar a su equipo. FACEBOOK

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3:24 p. m. Minuto 38 Quaresma tuvo el gol de Besiktas. El portugués aprovechó un largo pelotazo para ganarle en jugada individual a Hummels y sacar un remate, que atajó el arquero de Bayern Múncih. FACEBOOK

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Dk.39: Quaresma sağ tarafta rakibini geçti ve ceza sahasına girdi. Quaresma'nın darı açıdan şutunda kaleci topu kornere gönderdi.#FCBBJK #UCL #Beşiktaş — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 20, 2018

3:03 p. m. Minuto 18 Contragolpe de Besiktas. Vagner Love quedó solo frente al portero, pero su remate se fue desviado. FACEBOOK

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3:02 p. m. Minuto 17 ¡Casi gol de James! El volante colombiano cobró un tiro libre y por poco se fue desviado. FACEBOOK

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¡Rozando la escuadra se marchó el libre directo botado por @jamesdrodriguez! #FCBBJK 0-0 (18´) pic.twitter.com/K6GD07botd — FC Bayern Español (@FCBayernES) February 20, 2018

3 p. m. Minuto 15 Domagoj Vida fue expulsado y Besiktas se quedaba con 10 jugadores. FACEBOOK

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Acción de juego del partido entre Bayern Múnich y Besiktas. Foto: EFE

Huuuuiiiii! Satter Coman-Rechtsschuss, aber Fabri taucht die Kugel raus. Weiter! #FCBBJK pic.twitter.com/t3dWMYsySE — FC Bayern München (@FCBayern) February 20, 2018

2:51 p. m. Minuto 6 Bayern Múnich tuvo el primer gol del compromiso. Centro de Alaba y Müller cabeceó. Su remate se fue cerca del arco. FACEBOOK

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2:45 p. m. Minuto 1 Arranca el partido entre Bayern Múnich y Besiktas. FACEBOOK

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