¡Repite Griezmann! Atlético vence 2-0 a Marsella en la Liga de Europa

Minuto 49 Repite Griezmann El equipo español salió en la segunda parte a cerrar el compromiso. Subió sus líneas y esperaba el error rival. Así robaron el balón, Koke le cedió el balón a Griezmann y el francés la picó con delicadeza para anotar el segundo gol. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

Minuto 46 Final del primer tiempo Luego de que Atlético anotara el primer gol del partido, el domino del equipo español fue grande. No hubo grandes acciones de peligro, pero los franceses no pudieron vulnerar a sus rivales. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

Minuto 30 Se lesionó Payet La figura del Marsella no pudo continuar en el partido por molestias físicas. Todos sus compañeros lo abrazaron, mientras el volante salía entre lágrimas. Duro golpe para el equipo francés. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

Minuto 21 Gol de Atlético Cuando un equipo erra goles, lo paga. Así le pasó a Marsella. Tuvo varias opciones para irse adelante, pero falló y en una mala salida de la defensa, Griezmann robó el balón y quedó solo para anotar el 1-0. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

Minuto 11 Presión alta Marsella no quiere sorpresas y su idea es lastimar primero. No solo roba el balón rápidamente, sino que se desdobla por las bandas para ganar terreno de juego. Los remates de larga distancia comienzan a aparecer. Sarr llevó susto al arco del equipo español. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

Minuto 4 Marsella, a pura presión El equipo francés, como es costumbre, salió desesperado a robarle el balón a Atlético de Madrid en la parte alta de la cancha. No quieren darle respiro a su rival. Así fue como Payet le filtró un balón a Germain, pero que el delantero desaprovechó. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

Información previa

El uruguayo José Giménez, que había estado en duda por un problema físico, y el argentino Ángel Correa fueron incluidos por Diego Simeone en su once titular para la final de la Europa League, este miércoles en Lyon.



Giménez, que se había retirado de la sesión de entrenamiento del domingo, estará en el centro de la defensa junto a su compatriota Diego Godín. El montenegrino Stefan Savic empezará como suplente. Por su parte, Correa entra en el once en el medio del campo, en detrimento del ghanés Thomas Partey.



La otra duda estaba en el lateral izquierdo, donde el francés Lucas Hernandez fue preferido en el once al brasileño Filipe Luis, recién recuperado de una lesión y con menos rodaje. En ataque, como se esperaba, Simeone confió en su dupla estrella Antoine Griezmann-Diego Costa.



En el Marsella, Dimitri Payet, baja en el último partido liguero del equipo por una "alerta muscular", pudo entrar como se esperaba en el once de Rudi Garcia. El brasileño Luiz Gustavo, que podía ser utilizado en varias posiciones, ocupará finalmente junto a Adil Rami el centro de la defensa marsellesa.

Alineaciones

DEPORTES

Información en desarrollo...