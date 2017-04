El viacrucis de James Rodríguez en el Real Madrid

I. James es castigado

Acababa de pasar la Copa América: James estaba en vacaciones. Rafa Benítez, el DT que llegó por Carlo Ancelotti, le pidió llegar cuatro días antes a pretemporada. No aceptó. La relación con el nuevo entrenador no comenzó bien: empezó a cargar una cruz.

II. Cae por primera vez

James se lesionó en un amistoso de la Selección, frente a Perú. Eso no le cayó bien a Benítez. “El jugador sigue recibiendo sueldo de su club y sin embargo no puede echar una mano y ayudar a su equipo”, dijo. Tardó dos meses en volver a las canchas. A levantarse...



III. Consuelo en la selección

Apenas volvió de su lesión, James reapareció con la Selección en el juego con Chile. Ese día marcó gol. “Para que sigan diciendo que no estoy bien”, dijo. ¿Habrá sido un mensaje a su DT, quien, decían, no estaba de acuerdo con ese viaje? Benítez lo desmintió.



IV. ¿Condenado?

Luego de jugar con la Selección, Benítez puso a James como titular contra el Eibar, pero en otra posición, por la banda derecha. Lo sacó en el minuto 65. El jugador salió disgustado: no saludó al técnico y lanzó al suelo una botella de agua.



V. Las tentaciones

Poco antes de la salida de Benítez, el periodista Paco González dijo que a James lo tenían en la mira porque “le gusta mucho la vida nocturna”. Y el primero de enero del 2016 tuvo un incidente por superar con su carro los límites de velocidad. James se disculpó.



VI. El condenado fue otro

Benítez dejó en el banco, en un partido contra Sevilla, a Isco, Casemiro y James (a quien le habrían cobrado así el incidente con su carro). Real Madrid empató 2-2 y el presidente del club, Florentino Pérez, anunció el despido del DT. Ahí llegó Zinedine Zidane.



VII. A cargar con otra cruz

Apenas 10 días después de la llegada de Zidane, la prensa de Barcelona echó a rodar la versión de que el DT encontró a James “fuera de forma” y “desconcentrado”, y que le había perdido la paciencia. En el club lo desmintieron: “Zidane lo que quiere es recuperar la mejor versión de James”.



VIII. José Pékerman limpia la cara de James

El técnico de la Selección Colombia defendió a James en una rueda de prensa. “James es un gran profesional, sabe lo que representa para el país, tiene la mentalidad para salir adelante”, dijo. “El cambio va a ser positivo. Tiene que tener paciencia. Todos queremos que sea titular y que eso lo traslade a la Selección”, agregó.



IX. El 10 encuentra su madre

Pilar Rubio, la mamá de James, escribió una nota de protesta en EL TIEMPO. “Me he mantenido al margen de todos los comentarios dañinos en torno al matoneo en contra de James y Daniela. Lo que me parece más triste de todo esto es que los medios se presten para difundir tantas mentiras juntas, sin pruebas y sin fuentes serias”, publicó.



X. Sigue el calvario

El 2 de marzo del 2016, Marca les dedicó su portada a Isco y James. ‘Espabilan o se van’, fue el título. “El club decepcionado los pone en el mercado, aunque también tiene fe en que puedan revertir la situación”. Ya desde antes se hablaba de varias ofertas.



XI. Risas por lágrimas

Real Madrid perdía 2-0 con Wolfsburgo, en la Liga de Campeones. Una cámara mostró a James riéndose mientras calentaba. La prensa le dio con todo. “Sabe que es un momento de tres segundos, pero conoce perfectamente que se puede sacar una cosa así”, dijo Zidane.

James Rodríguez y José Pékerman Foto: EFE Rafa Benitez, ex técnitco de James Rodríguez Foto: EFE James Rodríguez Y Zinedine Zidane Foto: EFE



XII. Cojea pero juega

En el primer partido de la Copa América Centenario, contra EE. UU., James sufrió una luxación en el hombro. Estuvo en duda hasta último momento, pero fue titular frente a Paraguay. Hizo un gol y fue figura. “Yo acá juego hasta cojo”, declaró después del partido.



XIII. Cae por segunda vez

James sufrió una lesión muscular con el Real Madrid, antes del juego de eliminatoria con Paraguay en Asunción. Pese a ello, viajó con la Selección. De nuevo, rumores de disgusto. Zidane fue enfático: “Tenía la ilusión de poder jugar con su país. No estoy molesto con él”.



XIV. En busca de consuelo

En diciembre, después del Mundial de Clubes, James se planteó la posibilidad de irse en el mercado de invierno. “No puedo asegurar que vaya a seguir. Tengo ofertas y siete días para pensar. Estoy feliz en Madrid, pero quiero jugar más”, dijo. Al final, se quedó.



XV. James es humano: también se enoja

Concentrado con la Selección en Bogotá, James hizo pistola y la foto le dio la vuelta al mundo. Y luego, en el partido frente al Leganés, en el que hizo gol y asistencia, fue cambiado. Salió molesto: “No me pone ni un partido completo”, dijo, pasó sin mirar a su DT y le dio un puño al acrílico del banco. “Ni él ni yo vamos a hablar más de esto”, dijo Zidane.



JOSE ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc