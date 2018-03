Quintero, con un segundo aire para ir a otro mundial con Colombia

Juan Fernando Quintero llevaba 17 minutos en la cancha. El estadio estaba hirviendo. Miles de colombianos vociferaban, como si fueran locales. En ese rápido contragolpe la pelota le llegó a él, quien estaba tan solo, tan inadvertido que parecía un hincha irrumpiendo en la cancha. Cuando recibió el balón, le bastó un segundo para controlarlo, elevó la cabeza, detectó el orificio entre el pasto y el brazo del portero, y metió por ese agujero la pelota. Fue su único gol en el Mundial de Brasil, en el triunfo de Colombia contra Costa de Marfil (2-1). Un gol inolvidable. Un gol que quiere repetir.

La carrera de Quintero ha sido como una montaña rusa. A veces llega a la cúspide, como al Mundial, y mira desde arriba, impulsado con un talento inagotable. Pero de repente se descuelga, cae con una velocidad de trueno y se estanca. Y nadie se explica el porqué. Pero Quintero, que ya no es ‘Quinterito’, que ya tiene 25 años y un mundial encima, está más que vigente para la Selección. Ahora sueña con Rusia, porque José Pékerman volvió a mirarlo otra vez y lo citó para los amistosos contra Francia, este viernes, y Australia, el 27 de marzo.



Cuando más lejos estaba de la Selección. Cuando llevaba desde noviembre del 2015 sin ser llamado por Pékerman; cuando dejó el fútbol europeo para volver a Colombia, al Medellín; cuando decidió irse para Argentina, al River Plate; cuando miraba el Mundial de Rusia de reojo, quizá sin muchas expectativas... Quintero se encontró una segunda oportunidad.

Riesgo, espera, ilusión

En el 2017, Quintero tomó una arriesgada decisión. Dejó el fútbol europeo y se vino para el Medellín. Sacrificó ese roce internacional para recuperar nivel, forma, continuidad. Y en el Medellín lo logró. Su técnico fue Juan José Peláez, quien hoy considera justo, necesario y oportuno el llamado a Quintero.

Juan Fernando Quintero, volante colombiano. Foto: EFE

“La convocatoria de Quintero es muy buena porque él es un jugador talentoso. Está haciendo una buena labor. Ese tipo de jugadores son muy escasos y pueden ayudar a nuestra Selección. Además tiene asistencia y tiro libre, y lo que está haciendo en River Plate lo está ayudando a crecer como persona y como futbolista, porque está en un fútbol más dinámico que el nuestro. Mientas yo estuve en el Medellín, me fue muy bien con él. Conmigo casi siempre jugó y hasta fue capitán. Fue muy influyente en la forma de jugar del equipo y en el resultado”, dijo Peláez a EL TIEMPO.



En el Medellín jugó todo el 2017; 36 partidos entre dos ligas, Copa Colombia y Copa Libertadores, 2.834 minutos, hizo 16 goles. Por eso recuperó buena parte de su fútbol, el que se le había refundido. Incluso algunas lesiones volvieron a mermar su nivel. El DIM no logró el objetivo de ser campeón y, mientras tanto, se barajaron opciones para que Quintero volviera al exterior. La opción de Estados Unidos fue la más fuerte. Hasta que apareció en su horizonte el River Plate. Y Quintero se marchó en enero de este año para Argentina.

“Él desapareció de la Selección porque se fue de Europa y apareció con cuentagotas en el Medellín. Eso lo relegó, porque en la Selección el que está afuera, en las ligas más exigentes, es el que juega. Ahora le falta jugar más en River, ganarse ese espacio, y así será más confiable para la Selección. Pero necesita ser titular. Él es un jugador líder, le gusta llevar el mando del equipo y le da el estilo, jugando a ras de piso y armando las pequeñas sociedades para a partir de ahí crecer colectivamente. Eso sí, tiene que ser más constante y eso no depende solo del DT, sino de él. Debe tener más compromiso, más decisión”, agrega el DT Paláez.



Quintero ha cambiado, pero sigue manteniendo ese talento que lo llevó al Porto, de Portugal: su toque de balón, sus asistencias, su remate impecable, sus tiros libres que viajan en primera clase hacia la red. En River Plate llegó con unos kilos de más, pero pasó poco tiempo para que empezara a jugar. Ya lleva seis partidos allí. Ilusiona.



“El Quintero de Europa, el de hace unos años, jugaba más atrás, tenía poca continuidad y no era tan participativo; en Medellín sí lo fue y en River también. Independientemente de que no jugó contra Boca en la final de la Supercopa (cuando Pékerman estuvo en el estadio y no lo pudo ver), cuando juega establece circuitos, sociedades, pone a jugar a sus compañeros. Él juega más por la derecha, con diagonal hacia adentro, la posición de él es esa. Si juega en la posición de Cuadrado, sería un punto de inicio, pero no para desbordar. Él no es así. Él siempre termina jugando por dentro”, concluyó Peláez.

Juan Fernando Quintero con la camiseta de River Plate. Foto: Twitter River Plate

Quintero tuvo otro plus para regresar al equipo nacional en este momento definitivo y fue la ausencia de dos mediocampistas ofensivos que son fijos, Juan Guillermo Cuadrado, lesionado, y Edwin Cardona, suspendido. Así se le abrió la oportunidad. Tendrá que aprovecharla. Estos dos partidos pueden marcar el futuro para que pueda ir a otro mundial. El recuerdo de Brasil debe ser su inspiración.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET