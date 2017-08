Falcao vuelve para jugar en la eliminatoria, ¡y llega muy bien!

En la eliminatoria pasada, Radamel Falcao García fue un jugador clave para la clasificación de Colombia al Mundial de Brasil 2014. Jugó 13 partidos y anotó nueve goles, y esto, sumado a su brillante momento en el Atlético de Madrid, lo metió entre los candidatos al Balón de Oro. Era, en realidad, el mejor ‘9’ del mundo.

Falcao, desde aquel doblete frente a Chile que aseguró la clasificación, pintaba para ser una de las figuras de la Copa del Mundo. Pero su carrera tuvo un punto de quiebre: el 22 de enero del 2014 sufrió una lesión grave en la rodilla izquierda, la cual le impidió formar parte de la nómina que fue a Brasil, a pesar de todos los esfuerzos para recuperarlo.



Falcao se fue del Mónaco a Inglaterra. No le fue bien ni en el Manchester United ni en el Chelsea. Además, las lesiones musculares lo sacaron durante mucho tiempo de la Selección. Por eso, en la actual eliminatoria tiene muy pocos minutos: apenas 174. Y no ha marcado goles.



Pero ahora, el máximo artillero de la historia de la Selección (tiene 26 goles) llega en buen momento, otra vez. En la temporada pasada ayudó a que el Mónaco, al que regresó hace un año, volviera a ser campeón de Francia, con 21 goles en 29 partidos. Y, además, alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones con su club: jugó 10 encuentros y convirtió siete tantos.



Ahora, llega como goleador de la liga francesa, con siete anotaciones en cuatro partidos, por encima de Neymar, el jugador más caro de la historia del fútbol, por quien el París Saint-Germain acaba de pagar 222 millones de dólares.

Muy orgulloso. Debemos trabajar fuerte para lograr nuestros objetivos 🇨🇴/// very proud to play in Colombia for the games against Venezuela and Brazil. We must work hard to achieve our goals. Una publicación compartida de Falcao (@falcao) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 1:06 PDT

“Es muy importante la forma como Falcao ha recuperado todo su fútbol. Su confianza y sus decisiones lo llevaron a estar en este momento. Es alguien muy profesional y en los peores momentos buscó su recuperación. Estamos felices porque llega justo en este momento definitivo. Es un plus importantísimo que nos dará muchas cosas”, dijo, en la rueda de prensa, el técnico José Pékerman.



En los últimos ocho partidos de la eliminatoria, los delanteros de la Selección no han convertido goles. El último festejo fue de Carlos Bacca, el 29 de marzo del 2016, frente a Ecuador. Falcao solo estuvo en dos de esos juegos: entró en el segundo tiempo frente a Chile, en Barranquilla, y jugó 75 minutos contra Argentina, en San Juan. Pero en ese momento, el samario no tenía el nivel que ha alcanzado hoy.



“Él nos genera confianza, el equipo crece, es un gran rematador, tiene los perfiles técnicos para asociarse, en el uno contra uno está fuerte, está muy confiado y tiene una efectividad muy grande cuando tiene las oportunidades. Todos van a crecer con él. El equipo va a recuperar más gol y espero que lo podamos lograr justo en este partido que lo necesitamos”, agregó Pékerman.



En el amistoso frente a España, el 7 de junio pasado, Falcao volvió a convertir con la camiseta de la Selección después de dos años. Y ahora regresa a la eliminatoria. En su cuenta de Instagram, escribió, en inglés: “Muy orgulloso de jugar con Colombia para los partidos contra Venezuela y Brasil. Debemos trabajar muy duro para lograr nuestros objetivos”.



