El panorama de Colombia a tres fechas de acabar la eliminatoria

1. Cuentas

Lo más importante para Colombia es que todavía depende de sí mismo. Con los 25 puntos, una victoria en los tres partidos que faltan (Brasil, el martes; Paraguay en Barranquilla y Perú en Lima), teóricamente, se aseguraría al menos un cupo para luchar el repechaje.

2. Número mágico

El número teórico de clasificación es de 27 puntos; con ese puntaje, que es lo que se gana de local, un equipo se aseguraría al menos cupo al repechaje. El número mágico está hoy en 29 puntos, ya que el quinto, Argentina, tiene 23 puntos y le restan dos partidos en su casa.



3. Brasil

El partido contra el líder de la eliminatoria, Brasil, es, sobre el papel, ‘perdible’ aunque se juegue de local. Los brasileños, en esta eliminatoria, solo han perdido un partido fuera de su casa (contra Chile). Y de los últimos nueve partidos disputados, los ha ganado todos.



4. El juego de ganar

Cuando se pensaba que Paraguay estaba eliminado, con la victoria de ayer 0-3 contra Chile quedó con todas las posibilidades para ir al Mundial. Así que el juego contra Paraguay, el próximo 5 de octubre en Barranquilla, será vital para las aspiraciones de Colombia.



5. Directos

Sobre el papel, a favor de Colombia quedan varios duelos directos entre equipos aspirantes que lo anteceden en la tabla. Paraguay vs. Uruguay, Chile vs. Ecuador, Ecuador vs. Argentina. Sumado a eso, Colombia, como ya se explicó, choca contra Paraguay, rival directo.



