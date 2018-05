El manual de la AFA que enseñaba a conquistar rusas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó este martes una capacitación para periodistas en la que se enseñaban claves básicas del idioma y la cultura rusas con miras al Mundial.



La polémica se desató luego de que en redes sociales algunos asistentes revelaran que junto con el material que se les entregó, se incluyeron una serie de recomendaciones sobre “cómo seducir chicas rusas”.

El apartado se titulaba ‘Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa’ y dentro de los consejos decía que "a las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos y odian a los hombres aburridos".



"A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa, si no tienes confianza en ti mismo entonces necesitas practicar hablando con más mujeres. No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti. Sé selectivo" se indicaba en el manual.



La AFA se pronunció al respecto y dijo que el mencionado material fue incluido por error: "El docente a cargo del curso seleccionó información para brindarles a los asistentes y, lamentablemente al momento de la impresión del mismo, por un error involuntario, se incluyó un texto que jamás fue parte de la capacitación".



El curso estaba destinado a periodistas, dirigentes, futbolistas y entrenadores con el objetivo de "capacitar en conocimientos mínimos necesarios del idioma y la cultura rusa”. Una vez iniciada la capacitación, en medio del curso se retiró el material a los asistentes.



EL TIEMPO.COM

*Con información de AFP