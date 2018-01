Revista ‘El Gráfico’ dio su adiós impreso de crónica, goles y leyenda

En 1919, la Editorial Atlántida, fundada por Constancio Vigil, dio a luz a su joya más preciada: El Gráfico, la revista argentina, que se convertiría en la escuela del periodismo deportivo y una insignia del mundo del balón.



El martes pasado se anunció que la revista no circulará más en su edición impresa, tras 99 años de llevar en el papel las más grandes gestas del deporte y marcar una época gloriosa de la narrativa y la crónica del fútbol continental; ahora solo se verá por internet.

El Gráfico siempre guardó su estilo. No hubo publicación en que no se le hiciera una oda a lo más importante: los protagonistas. En su última portada salió Ariel Holan, técnico de Independiente de Avellaneda, líder y arquitecto del último campeón de la Copa Suramericana. Pero por allí pasaron Juan Manuel Fangio, Guillermo Vilas, Diego Maradona, leyendas del deporte argentino y mundial.

Para los amantes de la revista, la noche del lunes o la mañana del martes eran sagradas. Llegaban las fotos, los numeritos, la historia de los ídolos, las gestas más recordadas, una anécdota curiosa, todo contado por una forma única que marcó un sello entre los lectores y periodistas.

En una de las tantas épocas, Carlos Fontanarrosa escribía especie de editoriales donde establecía la opinión de la revista, porque era el director.

“Para muchos periodistas deportivos, creo, fue una especie de guía, sobre cómo hacer una crónica, entrevista; analizar y comentar un partido de futbol. En una de las tantas épocas, Carlos Fontanarrosa escribía especie de editoriales donde establecía la opinión de la revista, porque era el director. Ahí se dio comienzo a las famosas estadísticas y cuadros comparativos”, afirma Hernán Peláez, hoy comentarista de Fox Sports.



Hay para quienes El Gráfico era más que una simple revista de papel. En el público se convirtió en una voz autorizada y dentro de los escritores era casi un ídolo. “Recuerdo cuando me llamaron de la revista, porque a El Gráfico no se iba a pedir trabajo, te seleccionaban. Fue uno de los días más felices de mi vida. Me escogió Carlos Fontanarrosa, un director de fantástica visión. Yo trabajaba en el diario Tiempo Argentino, siguió mi trabajo allí y me convocó”, comenta con sentimiento Jorge Barraza, escritor y periodista argentino.

Colombia y ‘El Dorado’

Cada país tuvo su propia historia y forma de relacionarse con el semanario argentino. Por ejemplo, en Chile hoy todavía existe una versión que se entrega gratuitamente en las calles. En Colombia, sin duda la época de ‘El Dorado’, cuando llegaron los Di Stéfano, Pedernera, Rossi, y demás al fútbol colombiano, hizo que El Gráfico se popularizara.



“En los años 40 la revista ya llegaba a Colombia, y obviamente en los 50, con la llegada de ‘El Dorado’ y todas estas estrellas, se popularizó. Los dirigentes las traían, familiares de los jugadores, etc. y allí la gente se enteraba de cosas que no conocía”, asegura Guillermo Ruiz, estadígrafo de Caracol Radio, quien tiene toda la colección de revistas desde el año 1945.

Revista El Gráfico Foto: Revista El Gráfico

Colombia también es protagonista de la portada más lapidaria en toda la historia de la revista: “Argentina 0 - Colombia 5 ¡VERGÜENZA!”, tituló el semanario cuando el equipo colombiano humilló a los argentinos en su casa. Pero por allí también pasaron Jorge Bermúdez, Mauricio ‘Chicho’ Serna, Óscar Córdoba, cuando fueron la sensación en Boca Juniors. Y últimamente Teófilo Guitiérrez se ganó un lugar. “Salir en la portada de El Gráfico era como ganar el Balón de Oro”, dijo en esta semana Hugo ‘El Loco’ Gatti, el legendario arquero argentino.

Mi preferido era Osvaldo Ardizzone, un poeta, y no es metáfora, lo era, escribía poemas, tangos, alguna que otra obra de teatro

El Gráfico tuvo la fortuna, por convicción, de tener las mejores plumas del continente. “Mi preferido era Osvaldo Ardizzone, un poeta, y no es metáfora, lo era, escribía poemas, tangos, alguna que otra obra de teatro. Otro grande fue Juvenal (Soto), extraordinario periodista que tenía todo el fútbol en la cabeza. Una casualidad: los dos eran de Banfield, que es una localidad cercana a mi casa. Y no quiero nombrar más porque puedo quedar mal con otros compañeros”, comenta Barraza.



El gran futbolista se hace vital en los momentos importantes, como Maradona en el 86, como Pelé en el 70. Y fue precisamente allí, en los mundiales, Juegos Olímpicos, copas libertadores, donde El Gráfico se hizo el más grande, el más campeón. De hecho, el ejemplar más vendido en la historia de la revista cuando la Selección Argentina fue campeón del mundo en 1986, se calcula que fueron vendidos casi 700.000 ejemplares.

Final anunciado y evitable

Parecía que el pitazo final para El Gráfico no iba a llegar, su esencia se resistía a morir. Desde el 2002 las ediciones no eran semanales sino mensuales. “La gente seguía a los equipos semana a semana, cuando eso se distanció a un mes y la revista ya no cubría los partidos, sino solo con una pequeña referencia estadística, el público le perdió el interés a su Gráfico”, comenta Guillermo Ruiz.

Revista El Gráfico Foto: Revista El Gráfico

En el seno de la redacción de El Gráfico aún quedaban muchas ideas, se pensaron alternativas multimedia y tradicionales para continuar con una marca insignia de Argentina, pero “nos soltaron la mano, estábamos huérfanos de marketing, de alguien que vendiera todo eso en lo que trabajamos”, aseguran fuentes cercana a la revista, que añaden “es como si hubiera muerto un familiar, es una pérdida incalculable para nosotros, el público y todo aquel que vivió al lado de El Gráfico”.









Camilo Manrique V.

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @camilomanriquev