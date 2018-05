El futuro de Yerry Mina sigue en Barcelona

Una de las figuras más aclamadas en la despedida de la Selección Colombia fue Yerry Mina. Tras su salida a la cancha, fue uno de los jugadores que más aplausos se llevó. Antes del juego, Yaír Mina, tío y representante del defensa, dejó claro el futuro de su sobrino, de quien se dice que podría salir del Barcelona de España.

“Desde hace tres años luchamos por llegar al mejor equipo del mundo, hoy ya lo logramos. Hace solo cuatro meses llegó, y hoy pensar en salir no es una opción”, aseguró enfáticamente al ser consultado sobre la posibilidad de que Yerry se vaya de España.

También dejó tranquilos a quienes aseguran que el jugador, debido a su poca continuidad, no tendrá el mejor de los rendimientos en el Mundial de Rusia: “Yerry es una persona que a pesar de no haber jugado en el Barcelona, trabaja todos los días con los mejores del mundo. Y si bien es cierto no hace parte del equipo, sí es jugador del Barcelona y a ese ritmo entrena. Así que no va a tener ningún inconveniente para estar en ritmo con la Selección, y esperemos que las cosas le salgan”.



La falta de continuidad deriva en ausencia de confianza en los jugadores; sin embargo, Yaír afirma que Yerry no tiene problema con eso. “Él tiene mucha confianza en sí mismo, y así mismo, autocrítica. Él sabe que tiene las condiciones para jugar en Barcelona y quedarse con un lugar”.





