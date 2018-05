El fútbol, en vilo por la salud de Sir Alex Ferguson

El legendario entrenador escocés Sir Alex Ferguson, que dirigió el Manchester United durante 26 años, se encuentra en un momento crítico de salud luego de padecer una hemorragia cerebral que ayer obligó a su operación en Inglaterra. El club de Old Trafford dio a conocer que aunque la intervención a la que fue sometido salió bien, el extécnico debe permanecer en cuidados intensivos.

Ferguson, de 76 años, fue llevado de emergencia desde su casa en el condado de Cheshire, cerca de Manchester, al hospital Salford Roya, donde fue intervenido. Posteriormente, el equipo de Manchester publicó en su cuenta de Twitter el primer reporte médico del entrenador para aclarar la información que ya circulaba en los principales medios ingleses.

Sir Alex Ferguson se sometió hoy a una cirugía por una hemorragia cerebral. El proceso va muy bien, pero necesita un periodo de cuidados intensivos para su recuperación FACEBOOK

“Sir Alex Ferguson se sometió hoy a una cirugía por una hemorragia cerebral. El proceso va muy bien, pero necesita un periodo de cuidados intensivos para su recuperación. La familia pidió privacidad sobre el”, publicó el Manchester United en su cuenta de Twitter.



Ferguson es un histórico técnico de fútbol y una leyenda del United, al que llegó el 5 de noviembre de 1986 y lo condujo a lograr 38 títulos, en tre ellos trece de Liga Premier, dos Ligas de Campeones y un mundial de clubes, en 26 años en el cargo, que finalmente dejó en mayo de 2013, siendo el único entrenador de la historia con más temporadas y más títulos en su carrera.

La última aparición mediática que se le recuerda se produjo en Old Trafford el domingo pasado, cuando entregó al francés Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, una placa en reconocimiento a su labor con el conjunto londinense, el cual dejará cuando termine la campaña.



Antes de conocerse la noticia del ingreso y de la intervención, su hijo Darren, entrenador del club Doncaster, no asistió al último partido de la temporada de la tercera categoría del fútbol inglés contra el Wigan por “razones familiares”.

Darren Ferguson iba a estar en el banquillo del Keepmoat Stadium, pero el Rovers señaló que el hijo de Sir Alex pedía “privacidad” y daría más información a través del club durante la semana.

Mensajes de apoyo

El mundo del fútbol no tardó en enviar mensajes de apoyo a Ferguson poco después de conocer la noticia. “Es trágico. Voy a informarme de cómo está en cuando pueda”, declaró el entrenador del Everton, Sam Allardyce, amigo desde hace tiempo de Ferguson. “Comprendí que era extremadamente serio cuando me enteré de que su hijo Darren no iba a estar en el partido del Doncaster”, apuntó el exseleccionador de Inglaterra.



Jugadores del Manchester United, del pasado y del presente, reaccionaron en las redes sociales. “Abatido tras escuchar las noticias sobre Sir Alex esta noche”, escribió en Twitter el defensa del United Ashley Young. “No sé qué decir más allá de deseos y oraciones para él y su familia”, apuntó.



El exarquero danés del club Peter Schmeichel pidió a su mentor que fuera “fuerte” en estos momentos. El exjugador inglés Gary Lineker, presentador de la BBC actualmente, también compartió sus mejores deseos: “Siento mucho escuchar las noticias acarca de que Sir Alex Ferguson está gravemente enfermo en el hospital. Le deseo lo mejor”. En la política, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, también recurrió a Twitter para trasladar su mensaje. “Pienso en Alex Ferguson y su familia. Le deseo una rápida y completa recuperación”, escribió en Twitter.











