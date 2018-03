Fracasó la conquista europea del PSG con su millonaria nómina

La enorme chequera del PSG ilusionaba a los aficionados del club francés a inicios de esta temporada, que con la llegada del delantero brasileño Neymar por 222 millones de euros y de la promesa del fútbol de ese país Kylian Mbappé presagiaban un gran año con la conquista de su mayor deseo: la Liga de Campeones. Sin embargo, ni la nómina de 756,5 millones de euros, según Transfermarkt, pudo competir con la jerarquía del Real Madrid. Este martes les clavaron una estaca en el corazón, que fue un golpe en el ego para un club que sigue de tumbo en tumbo sin alcanzar la máxima gloria del balompié europeo.

Sin Neymar en el terreno de juego, luego de ser operado del quinto metatarsiano de su pie derecho, PSG fue un equipo confuso, inferior, sin categoría y que siempre se vio sometido por Real Madrid. Los nombres de su plantilla son figuras rutilantes en la liga local, un torneo que tiene en el bolsillo y en el que los rivales son presas fáciles. A la hora de salir a la escena europea, y sobre todo de enfrentar a equipos de tradición, su estantería se cae. Lleva dos eliminaciones seguidas en octavos de final de la Champions. En la pasada edición, Barcelona le remontó un 4-0, y en esta perdió los dos encuentros con Real Madrid.



Los señalamientos de este nuevo fracaso apuntan a una persona: Unai Emery. Al entrenador lo contrataron para aportar el coraje y el éxito europeo cosechado en el Sevilla para ayudar al PSG a alcanzar la élite europea, pero no ha cumplido las expectativas.

Emery, cuestionado

Su capacidad para manejar los egos de un vestuario tan susceptible como el parisino también quedó mermada por diversos episodios, aunque fue el penaltygate entre Edinson Cavani y Neymar, el que más lo marcó al no imponer su autoridad.

El técnico vasco acaba contrato en junio próximo. Existe una cláusula de renovación automática por otra temporada más... pero en caso de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones. ¿Seguirá?



“Es una decepción, pero al mismo tiempo no lo es perder contra el Real Madrid; no hemos podido, han sido mejores; felicitarlos, y nosotros a seguir nuestro trabajo”, dijo Emery tras la eliminación de la Champions.

Sus figuras, en deuda

Neymar dejó el Barcelona en busca de un equipo en donde todo girara en torno a él. PSG le entregó esa libertad de ser el ícono. Los aficionados lo recibieron como un héroe. Junto con Mbappé y Cavani tenían una delanteratemible y de mucho peligro.



En la liga de Francia, entre los tres llevan 53 goles, una estadística impresionante. En la Champions, este ataque consiguió 16 tantos. Sin embargo, contra Real Madrid no aparecieron. Neymar solo pudo jugar el primer partido antes de lesionarse. Cavani y Mbappé fueron dos jugadores sin peligro ni claridad.



“Estoy triste por la derrota, pero mucho más triste por no estar en el campo ayudando a mis compañero”, publicó Neymar en su cuenta de Twitter.



Al PSG le queda ahora ganar los torneos locales para disimular la pena europea. Los millones no fueron suficientes.



DEPORTES