El escorpión / Las 10 mejores jugadas del fútbol

Y un día, René Higuita aprendió a volar. Lo hizo en un templo del fútbol, Wembley. Como esos cóndores que estiran sus alas para atravesar las nubes, Higuita se elevó, luego levantó sus piernas y despejó un balón. Se había inmortalizado 'El escorpión'.

Higuita no fue el primero en hacerlo, ni será el último. Pero en el ramillete de las jugadas más bonitas del fútbol, el escorpión tiene sello y sabor colombiano, gracias a un portero que siempre quiso ser libre y que no quiso quedarse debajo de los tres palos. Hizo del área su oficina y del balón, su mejor amigo.



El de Higuita, decíamos, no es el primer escorpión de la historia. Cuenta la leyenda del fútbol suramericano, que se encuentra impresa y empastada en las colecciones de la revista El Gráfico, de Argentina, que la jugada nació por allá en 1934. Arsenio Erico, legendario goleador paraguayo, máximo artillero de la historia de Independiente, se elevó por los aires, para rematar de palomita un centro de Antonio Sastre. Como se pasó de largo, tuvo que improvisar: para no perder el vuelo, levantó su pierna y le pegó con el taco. Así nació el escorpión, aunque en ese momento aún no se llamaba así.



Los argentinos (y los compatriotas de Erico) comenzaron a llamarle a la jugada ‘el balancín’. El término de ‘escorpión’ nació en Colombia. Y fue Higuita el que lo hizo popular.



"El escorpión viene de una publicidad donde empiezo a jugar con un niño, él me hace una chilena o chalaca como le decimos nosotros en Colombia. Yo la hago al revés y entonces empiezo a practicarla", dijo Higuita en 2015.

Cinco años después, René decidió hacerla en público, con tribunas llenas, en Wembley. Jaime Redknapp hizo un remate desde muy lejos e Higuita comenzó a elevarse y rechazó la pelota. El estadio explotó. Higuita confesó después que se decidió a hacerla después de mirar al juez de línea: había fuera de lugar, pero casi nadie se dio cuenta.



La jugada tuvo tal trascendencia que un portal de internet, footy-boots.com, hizo una encuesta hace un par de años para escoger la mejor jugada de la historia. Adivinen cuál ganó…



Otro escorpión, no tan famoso pero igual de bello, tuvo como protagonista, cómo no, a otro colombiano, Víctor Hugo Aristizábal. En el arco sur del estadio Nacional de Santiago, el 30 de mayo de 1993, Aristizábal marcó el mejor gol de su carrera, y tal vez el mejor de la Selección en toda la historia, luego de un centro de Freddy Rincón.



Un periodista paraguayo, Alberto Candia, sacó una lista de herederos de la jugada de Erico en 1934. Hubo ‘balancines’, entre otros, de un genio como Alfredo di Stéfano o de un malabarista como Roberto Cabañas (que también tiene su propia jugada, la ‘cabañuela’). Cabañas, jugando con el Cosmos de Nueva York (el último equipo de Pelé), lo hizo en un partido contra el Tulsa, en 1983. Los narradores gringos, que no suelen gritar, aún están maravillados ovacionándolo.



Otro artillero, el mexicano Hugo Sánchez, se atribuye la creación de la jugada. Dice haberlo marcado en un partido amistoso entre Real Madrid y el Tirol de Austria. Pero la jugada la inventó un paraguayo y el que le dio el bautizo de fuego fue René, el que inmortalizó un escorpión por el que le preguntan todos los días…