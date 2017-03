El cupo al Mundial está en los dos juegos en casa

La victoria en Quito, además de dar tranquilidad en cuanto al rendimiento de la Selección Colombia, fue un resultado perfecto para cuadrar cuentas con rumbo al Mundial de Rusia 2018.



Ahora, Colombia tiene 24 puntos en la tabla. Está por encima de Chile, Argentina, Ecuador y Paraguay, los cuatro rivales directos en busca del cupo, y, si gana los dos partidos que le quedan en Barranquilla, frente a Brasil y los paraguayos, estará por encima del ‘número mágico’ para clasificar directamente a la Copa del Mundo.

Con los puntos que sacó en Quito, Colombia es ahora el segundo mejor visitante de la eliminatoria, por detrás de Brasil. Llegó a diez puntos, producto de tres triunfos (2-3 en Bolivia, 0-1 en Paraguay y el triunfo de ayer) y un empate (1-1 con Chile, en Santiago).



Cabe recordar que a Colombia le quedan aún dos partidos como visitante. Uno de ellos es el que sigue en el calendario: el 31 de agosto enfrentará a Venezuela, que hoy es última en la tabla de posiciones.



En la era Pékerman, Venezuela le ha dado muchos dolores de cabeza a la Selección. En tres enfrentamientos solo pudo conseguir una victoria: fue 2-0, en Barranquilla, en la primera vuelta de la actual eliminatoria. Los otros dos juegos fueron derrotas: 1-0, en la clasificatoria para Brasil 2014, en Puerto Ordaz, y por ese mismo marcador, en Rancagua (Chile), en la Copa América de 2015.



El otro juego como visitante de Colombia será contra Perú en Lima, en la última fecha. El balance en suelo peruano ha sido positivo para la Selección, que no pierde allí desde 1981 (2-0). Ha jugado siete partidos después de ese, en los que obtuvo cinco triunfos y dos empates. Justamente en Lima, Pékerman dirigió por primera vez a Colombia en la eliminatoria: el 3 de junio del 2012 ganó 0-1, con gol de James Rodríguez.



Tal como están las cosas, Colombia podría tener un calendario frente a cuatro rivales que no tienen nada en juego: Venezuela, Paraguay y Perú ya podrían estar eliminados, y Brasil, en la práctica, ya selló los tiquetes a Rusia.



Sin embargo, la Selección no puede confiarse. La clasificación podría estar en los dos juegos en Barranquilla.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc