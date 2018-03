El Consejo de la Fifa se reúne en Bogotá para ratificar el VAR

El Consejo de la Fifa prevé dar luz verde este viernes al videoarbitraje (VAR) en Rusia 2018, lo que lo convertiría en el primer Mundial en usar este controvertido sistema. Los responsables del organismo se reunirán en Bogotá para aprobar la que sería la mayor revolución en el fútbol desde la tecnología en la línea de gol (GLT).

Amado u odiado, el VAR seguramente recibirá su ratificación en la capital colombiana luego de que a principio de mes la International Board, el órgano garante de las normas del fútbol, le diera su visto bueno para distintas competencias.



En caso de recibir el aval, este sistema tecnológico de ayuda se utilizaría en cuatro casos: validación o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un jugador sancionado.



El Consejo de la Fifa, que fija la visión de la entidad y del fútbol, también autorizaría una cuarta sustitución por equipo en caso de prórroga.

Controversia

La aplicación del videoarbitraje es vista con buenos ojos por el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, que asumió el cargo en febrero de 2016 en medio de un escándalo global de corrupción de la organización.



El italo-suizo, que en un principio veía con escepticismo la innovación, ahora promueve el VAR, así como otras reformas para el deporte más popular del mundo, conocido por su conservadurismo.



"Es una novedad importante en el fútbol. Este aspecto fue discutido durante décadas (...) si no lo intentábamos no sabríamos nunca si funcionaría", dijo Infantino el 3 de marzo en Zúrich, cuando la Board dio el primer paso para hacerlo realidad en una Copa Mundo. Infantino ratificó su postura en una conferencia de prensa en Lima tres días antes de la reunión de Bogotá.



"El VAR es algo positivo, que da más transparencia al fútbol", aseguró el dirigente al refutar críticas al sistema porque podría restar fluidez al juego. Utilizado desde 2016 por una veintena de federaciones y en cerca de mil partidos, especialmente en la Bundesliga alemana y en la Serie A italiana, el VAR no ha estado exento de polémicas.



Algunos le critican que su aplicación ralentiza el ritmo de juego y que no evita las injusticias en el campo. Otros, como el presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin, cuestiona la "confusión" que genera por la falta de una reglamentación. Por eso el videoarbitraje no será utilizado en la Champions 2018-19, advirtió el dirigente europeo.

'Precipitado'

"Me parece precipitado (implementarlo en el Mundial), creo que se deben hacer otras pruebas en otros torneos, estudiarlo bien, y después sí establecerlo", dijo a la AFP el técnico colombiano Luis Fernando Suárez. Suárez, quien dirigió a la selección de Ecuador en Alemania-2006 y a Honduras en Brasil-2014, respalda el uso de la tecnología en el fútbol, pero cuestiona que con el VAR se tarde tanto en tomar las decisiones arbitrales.



El entrenador fue testigo directo del debut de la tecnología en una Copa del Mundo. Iniciado el segundo tiempo, Honduras caía por la mínima ante Francia. Karim Benzema remató al arco y la pelota pegó en el palo y rebotó después en el cuerpo del arquero hondureño Noel Valladares. El guardameta anotó en su propia puerta. Hubo segundos de incertidumbre hasta que la anotación fue validada por el GLT.



Al VAR "tenemos que llegar, de eso estoy completamente convencido", afirmó. "Es bueno y necesario que haya cambios, pero que la esencia del fútbol no termine".

En Bogotá, el Consejo de la Fifa, integrado por Infantino, ocho vicepresidentes y 28 miembros de las federaciones del órgano rector del fútbol, también discutirá sobre el proceso de presentación de candidaturas para el Mundial 2026.



Para esta competición, que será la primera con 48 equipos en lugar de los 32 actuales, se prevé un férreo duelo entre la candidatura norteamericana -Estados Unidos, Canadá y México- y Marruecos.



También se nombrará a los anfitriones de las Copa del Mundo Sub-17 y Sub-20 de 2019. Además se presentarán los informes de las comisiones de finanzas, desarrollo, competencias, médica y de árbitros, entre otras, de la Fifa.



El consejo, cuya última reunión fue en Calcuta (India) en octubre de 2017, también discutirá propuestas de enmiendas a los estatutos del ente rector.



