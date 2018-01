El escándalo de Edwin Cardona y Wílmar Barrios sigue sin final

Una semana bien agitada, difícil, fue la que vivieron los jugadores colombianos del Boca Juniors, Edwin Cardona, Wílmar Barrios y Frank Fabra, quienes protagonizaron un escándalo mayúsculo del que aún no salen, tras la denuncia de dos mujeres, quienes los acusaron de violencia de género, luego de un encuentro con ellos en el barrio porteño de Puerto Madero, en Buenos Aires, el lunes pasado.



Cuando se supo de la información, Cardona salió a defenderse. El mediocampista dijo que, supuestamente, había ido a un hotel de Puerto Madero para cortarse el pelo con su “peluquero de toda la vida” y reconoció que era dicho profesional quien conocía a esas mujeres y las llevó al lugar, pero que ni siquiera se tomaron fotos con ellas.

“No tuvimos nada que ver. En mi vida había visto a esas señoritas. El peluquero sí las conocía”, admitió. Pero pasaron las horas y el escándalo creció. Según las mujeres, en el encuentro hubo alcohol, agresión física y verbal, y una amenaza con un cuchillo dentro de un ascensor, además de privación ilegal de la libertad, algo que negaron tajantemente los futbolistas.

“Cuando de pronto no haces cosas como las que te están poniendo, a uno como jugador, como persona y más como padre de familia, le duele muchísimo, porque tengo tres hermosos hijos, tengo mi esposa y ahora tengo un conflicto con ella”, dijo Cardona a una radio local.



Barrios también se defendió, advirtió que todo había partido de un trino que difundió en la mañana del martes un periodista deportivo argentino en el que apuntaba a una “fiesta” en la que hubo “chicas, cuchillos y más”. “Estamos asombrados porque no sabemos de dónde sale toda esta noticia que se está rumoreando por ahí”, aseguró el volante.



Cardona y Barrios fueron excluidos temporalmente de Boca Juniors de Argentina, tras la denuncia. Tampoco viajó Frank Fabra, a quien las versiones señalan como testigo de los supuestos hechos.



Según el medio TyC Sports, el miércoles, los propios jugadores le habrían reconocido al DT Guillermo Barros Schelotto “que todos los rumores son ciertos”.

La denuncia que se instauró contra los jugadores decía que a las mujeres se les pidió que hicieran un show y ellas aceptaron. Dijeron que los futbolistas pidieron varias botellas de alcohol y les solicitaron que hicieran más bailes, pero de forma agresiva. Cardona las increpó: “Te crees diva, para algo te contratamos”. Quedó consignada en la denuncia que “las señoritas trataban de controlar la situación, pero luego ven que Barrios tenía una cuchilla en su cintura”.



Juan Cerolini, abogado de las víctimas, dijo que “los delitos que les imputan a Barrios y a Cardona son privación ilegítima de la libertad, lesiones, amenazas y todo en marco de violencia de género, que los podría llevar a prisión”.



Daniel Angelici, presidente de Boca, se refirió al caso: “Y si se confirman los rumores, no nos va a temblar el pulso para actuar de la manera correcta”.



El miércoles, una de las dos mujeres detalló que tiene pruebas de que fue maltratada y golpeada, pero negó haber sido abusada sexualmente. “Lo único que aclaro es que yo no fui violada ni fui abusada ni nada de eso. Sí fui maltratada, golpeada. Eso se va a ver con el tiempo y cuando la jueza lo ordene”, dijo Cintia, que está embarazada, en una conversación telefónica con el canal C5N.

“Yo mi verdad se la di a la jueza. A mí nadie me violó y eso lo quiero aclarar. En ningún momento denuncié abuso sexual, ni violación. Lo único que fui a denunciar fueron malos tratos. Los audios que tengo son pidiéndome disculpas por los maltratos”, añadió.



Barros Schelotto evitó juzgar a los colombianos y dijo que si este martes se reincorporan al equipo deberán estar al cien por cien para jugar. “No soy yo quien deba juzgar esa situación. Estaba incómodo con la situación que nos tocó vivir. No podíamos hacer nada, yo no sabía qué había pasado y eso no nos permitía entrenar normalmente”, precisó el DT.



El viernes pasado se habló de la posibilidad de que las dos mujeres retiraran la denuncia. Según el diario Olé de Argentina, las partes iban a llegar a un acuerdo extrajudicial y las dos denunciantes retirarían los cargos, por lo que los futbolistas podrían volver a integrar el plantel de Boca Juniors.







