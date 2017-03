El análisis de Ecuador: potencia y juego de bandas

Lo primero que se debe resaltar de la Selección de Ecuador, a la que enfrentará Colombia este martes en Quito, es la amplia experiencia que tienen muchos de sus jugadores; el camino que han recorrido lo han aprovechado. Hoy cuentan con hombres que no solo tienen trayectoria a nivel de clubes internacionales, sino que algunos tienen mundiales encima. Eso es lo más importante.



Ya en lo futbolístico, es un equipo muy potente. Sobre todo cuando ataca por los costados, porque tiene gente de mucha capacidad, como sus laterales Juan Carlos Paredes, por la derecha, y Wálter Ayoví, por la izquierda, que son jugadores de recorridos largos, con mucha capacidad física y que aprovechan los espacios que puedan generarse.



Igualmente, Ecuador tiene volantes externos como Antonio Valencia, en la derecha –de mucho recorrido, con velocidad y potencia–, y en el otro costado juega normalmente Jéfferson Montero, quien encara más y juega corto. Arriba tienen a Enner Valencia, que es rápido, y a Felipe Caicedo, que es muy potente.



Esa es su fortaleza: la potencia en el último cuarto de cancha, la velocidad y el aprovechamiento de los espacios que le dejen o que genere, sobre todo jugando en la altura de Quito (2.850 metros sobre el nivel el mar), porque jugar allí es complicado.



Las variantes tácticas

Tácticamente, por lo general Ecuador busca abrir la cancha. Juega con sus cuatro defensas. La variante la hace en la zona de volantes, entre el 4-4-2 y el 4-2-3-1. En el 4-4-2 juega con dos volantes internos, uno más de marca y el otro de salida, y con dos volantes abiertos. En el 4-2-3-1 baja a un punta a la mitad. Pero siempre pensando en abrir el campo, eso es lo más importante para ellos.



Y a la hora de hacerlo, acostumbran a ir por la derecha, con Antonio Valencia. Si por la izquierda juega Enner, como lo hizo contra Paraguay el pasado jueves, el funcionamiento puede variar un poco porque él es mucho más rápido que Montero y puede aprovechar más los espacios.

Antonio Valencia, jugador ecuatoriano. Foto: EFE

Ofensivamente, tienen muy buen trabajo. En la pelota quieta ofensiva el que cobra todo es Wálter Ayoví, un zurdo que le pega muy bien a la pelota y la pone donde quiere. Y tienen gente alta, como los defensores centrales; gente de mucha capacidad. Son muy peligrosos en la pelota quieta.



Las debilidades

En cuanto a lo defensivo, creo que Ecuador tiene problemitas. Por ejemplo, cuando los laterales avanzan en el ataque, pueden dejar espacios y ser atacados por los costados, sobre todo si lo hace gente veloz.



Por otro lado, una falencia que han tenido es que antes eran muy fuertes jugando de locales, aunque hoy también, pero han mostrado un declive. Les han robado puntos y eso normalmente no pasaba. Puede ser porque algunos jugadores no han tenido continuidad en sus clubes y están sin mucho ritmo.

Ecuador viene de perder con Paraguay. Foto: EFE

Otro problema puede ser las ausencias por amarillas de Cristian Noboa y Miler Bolaños. Creo que tienen cómo solucionarlo, pero los dos han sido en este tiempo de eliminatoria muy importantes. Noboa, con más tiempo; Bolaños es un jugador relativamente nuevo, pese a su edad (26), pero es importante. Les pueden pesar esas ausencias.



La evolución de Ecuador

Lo más interesante de Ecuador es que ha tenido una constante de trabajo. Empezó como una evolución desde el DT Dussan Draskovic, quien les cambió la mentalidad a estos jugadores y les hizo trabajar la técnica. Eso fue absorbido en lo táctico con Francisco Maturana. Lo que hizo después Hernán Darío Gómez fue reforzar la parte mental, los puso a creer en ellos. Luego llegue yo y supe aportar cosas dentro de lo técnico-táctico. Reinaldo Rueda siguió con esas cosas. Los futbolistas entraron en una forma de trabajar sin olvidar la potencia y mejoraron lo técnico-táctico. Que se ve en lo que hace ahora Gustavo Quinteros.



En el juego contra Paraguay, que perdieron 2-1 el pasado jueves, tuvieron mucho tiempo la pelota, pero porque Paraguay no es de tenerla, es de juego largo, de llegar en dos o tres pases. Pero uno no puede negarse que Ecuador ha aprendido mucho en eso. Puede verse una mejoría en el trabajo técnico. Han evolucionado. Antes, cuando uno trabajaba lo técnico, era complicado porque había jugadores muy toscos; hoy son muy ricos técnicamente. A la potencia que tenían, y que tienen, le sumaron lo técnico.



Hoy Ecuador me gusta. La cuestión es que ha tenido altibajos. Empezó muy bien la eliminatoria, ganando los cuatro primeros partidos. Fue un líder sólido, ganó de visita a Argentina y de local mostró su categoría, pero tuvo un bajón: perdió con Brasil de local, no tuvo regularidad y bajó lugares en la tabla. En los últimos partidos del año pasado volvió a su nivel.



Aunque no está mostrando consistencia en su fútbol, sigue siendo un equipo que juega muy bien. Sus jugadores tienen presencia, no ganan solo por la altura, sino por su condición técnico-táctica. Pero no han sido constantes.



Sin embargo, es muy arriesgado jugarles de tú a tú. No les deben regalar espacios, sino aprovechar los que ellos dejen. Ecuador tiene la necesidad de sumar, como Colombia, pero es el local. De ninguna manera lo pueden atacar desaforadamente, porque ese equipo te desgasta.



LUIS FERNANDO SUÁREZ

Para EL TIEMPO