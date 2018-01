Cardona, Barrios y Fabra regresaron a los entrenamientos con Boca

23 de enero 2018 , 11:23 a.m.

23 de enero 2018 , 11:23 a.m.

Wilmar Barrios, Edwin Cardona y Frank Fabra volvieron este martes a entrenarse con el resto del plantel y buscan estar en el primer partido de Liga luego del escándalo en el que estuvieron envueltos hace algunos días.

Y su regreso a los entrenamientos con Guillermo Barros Schelotto fue con todo. Los tres hicieron parte de toda la práctica y estuvieron en el partido del final, en el que no participaron muchos de los jugadores que perdieron contra River Plate el fin de semana. El más destacado fue Cardona, quien estrelló un balón en el palo.



Si bien aún no se ha cerrado el proceso con la justicia para Barrios y Cardona, el abogado defensor, Miguel Ángel Pierri, señaló en su cuenta de Twitter que el señalamiento contra Wilmar está en “lesiones leves” y Edwin “no fue imputado”.



Posteriormente, en entrevista con LA ‘FM’, el mismo abogado señaló que estarían pensando en una contrademanda contra las mujeres.



“Siempre supimos que la verdad se sabría. No hubo ni habrá ningún acuerdo con los demandantes. Cuando los jugadores queden exonerados de esa vinculación, se presentará una contrademanda por esta situación”, dijo Pierri.



Ahora, los colombianos esperan estar en el primer partido de la Superliga, en el que enfrentarán a Colón el próximo sábado a las 7:30 p.m.



Redacción Futbolred