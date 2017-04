Edgardo Bauza tildó al presidente de la AFA de ‘sindicalista’

El exseleccionador de Argentina Edgardo Bauza acusó este miércoles al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio Tapia, quien lo despidió el pasado 10 de abril, de ser un sindicalista que no tiene ni idea de fútbol.

Bauza, que hasta ahora no había hablado sobre su salida del banquillo de la Albiceleste, aseguró este miércoles en diálogo con el diario local El Capital que Tapia no le dio ningún argumento futbolístico a la hora de comunicarle su despido y declaró que no encontró "demasiada lógica en sus palabras".



"Cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico Tapia no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad", insistió quien fue seleccionador argentino durante ocho meses.



‘El Patón’ habló también de su posible sustituto, el actual entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, y dijo que "le divierte" que negara públicamente que había hablado con los directivos de la AFA mientras él todavía entrenaba a la selección, algo que, aseguró, no le pareció "ni lógico, ni ético".

"No digo que no deba atender una llamada de un dirigente, porque a mí me pasó. No voy a dar nombres, pero un día me llama el presidente de un club para reunirse y le dije que mientras haya un entrenador en el cargo no hablaba. Cuando corté con ese dirigente lo llamé al técnico y le dije: Che, ojo que me llamaron para reemplazarte", relató.



Así, reiteró que lo que estuvo mal fue que Sampaoli no sacara a la luz esa conversación con los dirigentes y le deseó, no obstante, que le vaya bien y que gane el Mundial con Argentina en el caso de que se convierta finalmente en seleccionador.



El exdirector técnico del San Lorenzo destacó además cómo vivió su salida de la Albiceleste, algo que le dejó "amargura" porque, según dijo, la única etapa que le quedaba como profesional era "dirigir en un Mundial" y subrayó además que estaba convencido de que iban a lograr "algo importante".



Bauza dejó la selección quinta en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018 con 22 puntos, detrás de Brasil (33 unidades), Colombia (24), Uruguay (23) y Chile (23). La siguen Ecuador (20), Perú (18) y Paraguay (18). A falta de cuatro jornadas, ocupa el puesto que permite jugar un partido de repesca ante un rival de Oceanía para buscar la clasificación al Mundial.



Cuando Bauza asumió el cargo, Argentina estaba tercera en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas con once puntos, a dos de los líderes: Uruguay y Ecuador. Fue la primera experiencia en una selección para el Patón, que entrenó al Rosario Central, al Vélez Sarsfield, al Colón, al Sporting Cristal peruano, al Liga de Quito ecuatoriano, al Al-Nassr de Arabia Saudí, al San Lorenzo y al Sao Paulo brasileño.



EFE