‘Argentina se clasificará al Mundial’: Edgardo Bauza

El DT Edgardo Bauza se despidió la noche del martes de la selección argentina con el convencimiento de que se clasificará al Mundial Rusia-2018, en rueda de prensa con dirigentes que nada dijeron sobre sus posibles sucesores.



"Tuvimos resultados buenos y otros no tanto. Argentina va a clasificar al Mundial. Le quedan cuatro partidos importantes", dijo el entrenador desplazado del puesto el lunes por las nuevas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La selección albiceleste está quinta en la tabla de la clasificatoria suramericana. Su lugar es apenas de repesca para una plaza a disputar con el ganador de la zona de Oceanía. Faltan cuatro fechas para terminar la serie.



Bajo la conducción de Bauza, el equipo ganó 3 partidos, empató 2 y perdió 3. En la breve conferencia no se respondieron preguntas de los periodistas. No hubo ninguna mención a los eventuales candidatos ni del presidente, Claudio Tapia, ni del director de selecciones nacionales, Marcelo Tinelli.



La prensa local asegura que la AFA intentará contratar al DT del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli. A tales fines, viajará a España una misión de dirigentes para conversar con el entrenador.



El detonante de la salida de Bauza fue la derrota ante Bolivia 2-0 en la fecha decimocuarta de la eliminatoria. Argentina está acechada en la tabla por Ecuador, Perú y Paraguay.



Para el próximo partido clave contra Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, los argentinos no podrán contar con el estelar Lionel Messi, suspendido por insultar a un juez de línea en el partido que le ganaron a Chile 1-0. Messi tampoco podrá jugar contra Venezuela y Perú, ambos de local.



La primera fecha del castigo 'La Pulga' la cumplió en el partido frente a Bolivia. Podrá regresar en la última fecha frente a Ecuador en Quito.

