Ecuador derrotó 1-2 a Colombia Sub-20 en partido amistoso

Con la dirección arbitral del vallecaucano Carlos Betancourt y el apoyo de los nariñenses Cristian de la Cruz y Jonathan Zambrano, se cumplió en el estadio Libertad de Pasto el partido amistoso entre los seleccionados de Colombia y Ecuador, preparatorio al suramericano de la categoría sub 20.

El primer partido de los dos programados para la preparación de los oncenos nacionales, los minutos iniciales fueron para los ecuatorianos, quienes se aproximaron al pórtico de Juan David Lemus, hasta que el conjunto colombiano empezó a tomarse confianza con José Enamorado, quien llevo al seleccionado a llegar al arquero Morsh Ramírez.



El partido se juega en un ida y vuelta, donde se puedo notar que a los jugadores les falta dominio de balón, porque en varios pasajes no pudieron controlar y este salió del campo de juego.



A los 37 minutos, Colombia tuvo la mejor opción con José Enamorado, quien no pudo superar al portero ecuatoriano Morsh Ramírez, quien de manera osada se lanzó para evitar que el jugador nacional, pudiera impactar.



Un minuto después reacciona Jordan Rezabalo obliga a Juan David Lemus a esforzarse para evitar la caída y el seleccionado ecuatoriano se motiva con este tipo de jugadas y no pasaron sino dos minutos para que José Enamorado abra el marcador a los 41 minutos, siendo el mejor premio para quien había llegado en varias oportunidades, ayudando al onceno patrio para sumar jugadores.



Javier Delgado quien milita en el Barcelona de España, integrante de la selección del Ecuador, no tuvo una buena actuación y de quien se espera en el futuro una buena presentación según el deseo del cuerpo técnico.



En el segundo tiempo, los ecuatoriano salieron con la intención de empatar y se encontraron una buena defensa colombiana, que supo aguantar el empuje de los visitantes.



A los 8 minutos, el internacional Javier Delgado cobró un tiro libre se presenta un entrevero y Lemus se vio obligado a efectuar una jugada al estilo karateca para enviar al tiro de esquina y evitó el empate.



A los 14 minutos, Dilian Ortíz comete una falta a Edu Pineda, quien había ingresado en el segundo tiempo, cobra un penal pitado por Carlos Betancurt para que el mismo afectado logre el empate.



En Ecuador salió lesionado Stiven Plaz y lo reemplazó Leonardo Campiña. Hasta este minuto, Colombia siguió con los mismos jugadores del primer tiempo.



A los 22 minutos Arturo Reyes hace el primer cambio, enviando al terreno de juego a Iván Angulo por Dilian Ortíz. En Colombia salió Enamorado y se reorganizan para llegar con mayor profundidad.



A los 28 minutos reaccionó Ecuador y logró encerrar a los colombianos, que por poco consiguió el segundo tanto.



Al final Colombia tuvo el mayor número de oportunidades, las cuales fueron desperdiciadas, tema que deberá tener en cuenta Arturo Reyes, para los próximos encuentros.



El partido de vuelta se jugará en el estadio Olímpico de Tulcán, este jueves en horas de la tarde.



RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto