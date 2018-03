Duván Zapata es una opción diferente en el ataque para la Selección

Duván Zapata era un jugador que estaba en la órbita de la Selección, pero sin oportunidad real. Hizo su trabajo silencioso en Italia, en Nápoles, Udinese y luego en Sampdoria, haciendo goles cada tanto y esperando, paciente, el llamado del técnico José Pékerman. Cuando al fin le tocó, no lo desaprovechó, y hoy es una de las posibilidades para quedar en la lista definitiva de Colombia en el Mundial de Rusia 2018.

El partido clave para Zapata fue en Lima (Perú), en la última fecha de la eliminatoria a Rusia. Él fue la gran sorpresa de la alineación, pues apareció en la titular junto a Falcao García, acompañándolo en ataque, lo que parecía poco probable, porque Colombia no suele jugar con dos delanteros de área. Y Zapata se jugó un partidazo.



​Sus movimientos, su potencia y su combinación con Falcao lo llevaron a ser el hombre clave del partido de la clasificación al Mundial, al ganar por arriba y bajar el balón que terminó en el gol de James. Ahora, cuando Pékerman medita la decisión más difícil, la de armar la lista de 23, Zapata está entre las posibilidades.



“Es un sueño llegar a la copa del mundo. De niño uno sueña con ese momento, esperemos hacer las cosa bien para que se nos dé la oportunidad”, dijo este domingo Duván Zapata, uno de los jugadores de Colombia que dio declaraciones cuando la Selección se instaló en Londres (Inglaterra), donde mañana enfrentará a Australia en el segundo juego de preparación antes del Mundial de Rusia.

Últimas oportunidades

Zapata iba a patear el penalti. Tenía la decisión. Se paró frente al balón, lo acomodó y justo en ese momento, apareció su compañero Juan Fernando Quintero, se lo quitó, lo reacomodó y fue él quien pateó y anotó el gol del triunfo colombiano contra Francia, 2-3, el pasado jueves. Luego los dos jugadores se abrazaron, dialogaron y festejaron. Una muestra de humildad del atacante, que como delantero soñaba con patear y anotar ese gol, pero acató la orden que llegó desde el banco.



“Dan muchas ganas de cobrar, pero el banco y la decisión fue que Juanfer cobrara, tenemos que estar atentos porque el próximo partido no será nada fácil”, explicó Zapata, con la sencillez y la serenidad, como si confiara en que los goles con la camiseta amarilla ya van a llegar. Lo más importante para él, en este momento, es sumar minutos con la Selección y aportar.



En el partido contra Francia, Duván arrancó de suplente, pero tuvo su oportunidad de entrar al campo al minuto 23 del segundo tiempo. Entró por Falcao García, un atacante al que admira y con el que busca un complemento, si les toca jugar juntos, o reemplazarlo de la mejor manera, con sus características.



“Cuando me ha tocado la posibilidad de jugar con Radamel lo hicimos muy bien, en Perú lo hicimos muy bien. Tener dos delanteros nos da la posibilidad de salir a recibir mejor, cuando solo se juega con un punta es importante estar acompañado de los volantes, así uno puede atacar con profundidad”, dijo el atacante, cuya pareja con el Tigre fue destacada con Pékerman antes de jugar contra Francia.



En esos pocos minutos Zapata tenía las funciones bien definidas. Pékerman le indicó que tratara de aprovechar los espacios que los franceses estaban dejando, “atacando especialmente con profundidad para sacar más provecho”. Y Zapata fue un problema para la zaga rival y hasta tuvo la posibilidad de rematar al arco en una oportunidad.

Zapata tiene 26 años. Su primer partido con la selección de mayores fue en la eliminatoria, contra Bolivia, en Barranquilla. Fue suplente y reemplazó a Mateus Uribe, al minuto 64. Tuvo la oportunidad de estar también en los amistosos de la gira asiática, en los partidos contra China y Corea, en los que fue titular.



En el fútbol italiano esta temporada Zapata lleva 24 partidos de liga con Sampdoria y ha anotado nueve goles, los que le han dado el plus y la visibilidad para estar ahora peleando este lugar en el Mundial.

La pelea en el ataque

La lista aún no está definida y hay mucha competencia en el ataque de la Selección Colombia para quedar entre los 23 convocados al Mundial. Falcao es fijo, quizá también Carlos Bacca, quien no actuó contra Francia. Pero hay otros jugadores en plena disputa, como Luis Fernando Muriel, José Izquierdo o Miguel Borja, este último se perfila como titular mañana, cuando Colombia enfrente a Australia. Partido en el que Zapata espera tener más minutos.







