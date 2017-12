Cara a cara de dos grandes en el arco: Navas vs. Ter Stegen

Marc-André ter Stegen y Keylor Navas vivirán desde la portería de sus respectivos equipos, Barcelona y Real Madrid, un clásico con sensaciones diferentes. El portero azulgrana, en auge, se encuentra en el mejor momento de su carrera, mientras que el meta blanco vive en un estado de presión permanente.

La pasión que desata el portero del Barcelona es indiscutible. Parte de culpa del liderato del cuadro de Ernesto Valverde la tiene Marc-André ter-Stegen, que con sus intervenciones ha sido decisivo para su equipo en muchas partidos del curso.

En los momentos más grises del conjunto azulgrana, siempre apareció la figura salvadora del alemán. Junto al guardián de los tres palos del Atlético de Madrid, Jan Oblak, Marc-André ter Stegen es el portero menos goleado de la Liga. Solo ha encajado siete goles (dos del Celta, y uno del Valencia, Sevilla, Atlético, Eibar y Getafe), y es, como Oblak, el guardameta que menos dianas ha recibido en las grandes ligas europeas.



Su sonrisa contrasta con la situación de Keylor Navas, que tiene una lupa pegada a su figura y sus actuaciones. Parece que el costarricense tiene que demostrar todo lo que vale desde que llegó al Real Madrid. Desde hace tiempo suenan muchos nombres de porteros que pudieron fichar por el Real Madrid: Thibaut Courtois, David de Gea... y ahora el guardameta del Athletic Kepa Arrizabalaga, que probablemente se instale en el club blanco en un futuro no muy lejano.



Keylor Navas ha tenido siempre el apoyo del vestuario del Real Madrid y de Zinedine Zidane. Tal vez por eso haya continúe en la entidad madridista. Es un auténtico superviviente. Siempre, cuando más bajo parecía haber caído, ha conseguido levantarse en el momento justo. En estos momentos, el clásico será un acicate especial para Keylor Navas.

Marc-André ter Stegen fue transferido de Borussia Monchengladbach al Barcelona en el 2014 por 12 millones de euros. Foto: Andreu Dalmau/ EFE

La firma de Kepa podría llegar en el mercado de invierno y el choque ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu podría servir al portero del Real Madrid para pegar un puñetazo definitivo encima de la mesa. Esta temporada, ha sido cuestionado en varias ocasiones.



No empezó bien el curso. Una lesión le impidió disputar hasta nueve encuentros oficiales y en los partidos en los que sí llegó a jugar después del verano no mostró la misma fiabilidad que en anteriores etapas de su carrera. Kiko Casilla le sustituyó sin mucho brillo y, cuando superó su lesión, Keylor volvió a la titularidad. Desde su regreso, sus actuaciones han mejorado.



El Real Madrid no ha perdido ningún partido, solo pinchó ante el Athletic (0-0) y en San Mamés se marcó un buen encuentro ante Kepa. Volvió a su mejor versión, de la que disfrutó justo antes de lesionarse durante el choque ante el Tottenham en el estadio Santiago Bernabéu. Allí, Harry Kane se desesperó con sus paradas y después del choque felicitó a Navas en la zona mixta.

Keylor va en línea ascendente y sus números no son malos. Ha participado en ocho partidos de Liga y ha encajado cinco goles con un promedio de 0'625 por partido. Ahora, igual que tuvo enfrente a Kepa, tendrá a ter Stegen, el mejor portero de la Liga esta temporada. Los dos disputarán un clásico que podría decidir la Liga o que podría dar alguna esperanza al Real Madrid.



En cada portería habrá dos grandes guardametas que pretenden mantener su rendimiento. Uno, Keylor Navas, lleva una línea ascendente y reivindicativa con la que espera ahuyentar definitivamente el foco que tiene encima permanentemente. Otro, ter Stegen, es un portero que desata pasiones y que no quiere dejar de hacerlo. La presión se mide ante la pasión.





EFE