‘Vamos perdiendo la serie, pero no dejamos de creer’: DT del Dortmund

El entrenador del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, afirmó este miércoles tras perder 2-3 en casa con el Mónaco, en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, que hubiera querido "más tiempo para digerir" el atentado sufrido el martes por su equipo, con tres explosiones contra su autobús, que provocaron heridas en una mano al defensa Marc Bartra.

Ese ataque obligó a aplazar el partido del martes y reprogramarlo para 22 horas después, algo que no gustó a Tuchel. "Después del ataque nos hubiera gustado más tiempo para digerir todo esto. Nos dijeron que teníamos que jugar este miércoles. No nos preguntaron nuestra opinión, esto lo decidió la Uefa en Suiza", afirmó Tuchel.



"Unos minutos después del ataque nos dijeron que teníamos que jugar, como si nos hubieran tirado una lata de cerveza contra el autobús. Se trata de nuestro sueño de jugar una semifinal de Liga de Campeones, hubiéramos querido jugar a nuestro mejor nivel, ser competitivos", lamentó.



Sobre el tiempo que necesitarán sus jugadores para superar el 'shock' del atentado, Tuchel dijo que cada caso es diferente. "Cada uno lo hace a su manera, no hay receta para esto", señaló.



Sobre la derrota, Tuchel afirmó que su equipo todavía no está eliminado porque queda el partido de vuelta. "Solo estamos en la mitad. Vamos perdiendo 2-3. No dejamos de creer", dijo.



AFP