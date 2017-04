Dortmund-Mónaco, un partido muy equilibrado

El Dortmund y el Mónaco, rivales en los cuartos de final de la Champions, se parecen bastante: ambos hacen gala de un fútbol ofensivo y vistoso y cuentan con una plantilla plagada de jóvenes jugadores.



También son un caladero habitual en el que 'pescan' los grandes equipos del continente. Solo una cosa separa a ambas escuadras, que el martes, en Alemania, se verán las caras: el 'Muro amarillo' del Dortmund. Y es que en el célebre fondo sur del Signal Iduna Park cabrían todos los asistentes del estadio del Mónaco, el Luis II. En apoyo popular, los alemanes vencen por goleada a los franceses.

El público no marca goles, "pero cuando lo tienes a tu espalda es una sensación increíble", explica el portero del Dortmund Roman Weidenfeller, que añade: "Si los tienes en tu contra, te aplastan".



En ese fondo sur -la tribuna más grande de Europa- los 24.500 hinchas del Dortmund forman una sonora muralla que no deja de moverse todo lo que dura un partido. Al punto que algunos la comparan con el mítico 'The Kop' del Liverpool.



En ese 'Fondo' ya han tenido lugar varias noches de leyenda, como la remontada 'in extremis' en las semifinales de la Liga de Campeones de 2013, cuando el Dortmund, en el último suspiro, se impuso 3-2 al Málaga del chileno Manuel Pellegrini (0-0 en la ida).



La mayor parte de plazas del 'Muro' están alquiladas de por vida y se transmiten de generación en generación entre las familias de la cuenca del Ruhr. Al calor de esa pared amarilla, el Dortmund no ha sido batido en Europa esta temporada; y en Champions no cae desde mayo de 2013.



Es por eso que el pequeño estadio del Mónaco, con capacidad para 16.000 espectadores, palidece en comparación con la cancha alemana. Algo que no amilana al vicepresidente de la entidad, el ruso Vadim Vasilyev, que recuerda que el Luis II se llenó y empujó a su equipo para darle la vuelta a la eliminatoria frente al Mánchester City en los octavos de final de la Champions.



"El ambiente fue excepcional", recuerda el mandatario, al tiempo que espera que el campo se "vuelva a llenar para recibir a los alemanes".

Impresionante Aubameyang

El duelo se antoja vibrante desde el primer minuto. El ambiente del Signal Iduna Park, las dos plantillas más jóvenes de la competición -en la que destacan los franceses Ousmane Dembélé (Dotmund) y Kylian Mbappé (Mónaco), de 19 y 18 años, respectivamente- y un estilo rápido y ofensivo.



El cruce no enfrenta solo a dos modelos económicos parecidos, basados la idea de pulir a jóvenes promesas, también a dos conjuntos atrevidos y alegres. Los alemanes, segundo equipo más anotador de la competición, se apoyan en la voracidad de su delantero estrella, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, en un estado de forma de impresionante desde hace unas semanas.



Antes del partido frente el Bayern Múnich de este fin de semana, en el que 'PAM' se quedó sin marcar, el delantero sumaba once goles en los siete partidos precedentes.

Fue Aubameyang, de hecho, quien decidió la eliminatoria de octavos de final, frente al Benfica, firmando un triplete en el partido de vuelta (4-0).



No en vano es el tercer máximo anotador de la Champions con siete dianas, solo por detrás de Leo Messi (10) y Edinson Cavani (8).

Falcao está de vuelta



Por su parte el Mónaco enfila los 100 tantos en la Ligue 1 (lleva 88 en solo 31 partidos) y ya demostró ante el City de Pep Guardiola que el fútbol ofensivo de Leonardo Jardim funciona al más alto nivel.

El colombiano Falcao García, hombre clave en el ataque del Mónaco para el partido de Liga de Campeones. Foto: AFP

La nómina de atacantes del Mónaco es variada y muy peligrosa. A Mbappé, Valère Germain, Thomas Lemar y Bernardo Silva se les suma ahora el colombiano Radamel Falcao, de baja por lesión en las últimas semanas pero que este fin de semana volvió a la titularidad y lo hizo marcando el gol de la victoria de su club ante el Angers (1-0).



En este sentido, pesan más las ausencias en el conjunto alemán, que no podrá contar ni con Marco Reus ni con Mario Götze; mientras que el Mónaco no podrá alinear a Tiémoué Bakayoko, suspendido, ni a Djibril Sidibé, víctima de una apendicitis.



Posibles alineaciones:

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer; Weigl, Castro; Dembélé, Kagawa, Guerreiro; Aubameyang. Entrenador: Thomas Tuchel.



Mónaco: Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Mendy; Silva, Moutinho, Fabinho, Lemar; Falcao (cap), Mbappé Entrenador: Leonardo Jardim (POR)



