Exjefe y otros dirigentes del Dinamo Zagreb van a la cárcel

06 de junio 2018 , 07:55 a.m.

06 de junio 2018 , 07:55 a.m.

El poderoso expresidente de Dinamo Zagreb Zdravko Mamic y otros dirigentes del club capitalino fueron condenados hoy a pena de varios años de cárcel por malversaciones millonarias relacionadas con el traspaso de jugadores como Luka Modric o Mateo Kovacic, ambos actualmente en el Real Madrid.

La principal pena recayó sobre el propio Mamic, con seis años y seis meses de prisión. Ante la publicación del dictamen, el que fuera durante años considerado como "hombre fuerte" del fútbol croata se trasladó ayer al santuario mariano de Medjugorje, en la vecina Bosnia-Herzegovina, "para encontrar paz" y sin intención de volver a Croacia. "!Condenar así a un hombre inocente! Esos monstruos no podrán dormir tranquilos ya!", dijo Mamic.



Aseguró que "no hubo ninguna prueba" contra él y que el propio Modric testificó a su favor al tiempo que insinuó que recurrirá la sentencia, informa la prensa electrónica de Croacia.



El exdirigente del Dinamo, el club más importante del país balcánico, dijo que utilizará "todo el armamento posible, nunca usado en Croacia ni en Bosnia" contra esa sentencia, "aunque no armas literalmente".



Su hermano, Zoran Mamic, ex entrenador del primer equipo, fue condenado hoy en el mismo juicio a cuatro años y 11 meses de cárcel. Damir Vrbanovic, expresidente de la Federación croata y también ex director del Dinamo, fue condenado a tres años de cárcel, y un empleado del Ministerio de Finanzas, considerado cómplice de la trama, a cuatro años y dos meses.



El Tribunal provincial de Osijek, donde se celebró el juicio desde abril de 2017, consideró que los cuatro acusados son culpables de haber provocado al Dinamo pérdidas de 15 millones de euros y de haber evadido 1,5 millones de euros en impuestos.



Entre otros delitos, el tribunal los acusa de transferencias ilegales de dinero al extranjero a través de sociedades en paraísos fiscales, relacionadas con operaciones de traspaso de varios jugadores del Dinamo, como la de Modric al Tottenham inglés en 2008 o la de Kovacic al Inter de Milán en 2013. Zdravko Mamic tendrá que devolver unos 7 millones de euros de los se había apropiado ilegalmente, agrega la sentencia dictada este miércoles.



Cuando la sentencia sea confirmada por un tribunal superior, el dinero será confiscado de sus cuentas bancarias y de las cuentas bancarias de sus hijas. Zdravko y Zoran Mamic dimitieron en 2016 a sus cargos en el Dinamo y en la Federación, después de que la Fiscalía abriera varias investigaciones en su contra.



La Fiscalía de Osijek acusó en marzo pasado a Modric de haber dado falso testimonio en el juicio a Mamic, un testimonio diferente al que dio durante la investigación judicial.



EFE



EFE