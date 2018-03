Dinamarca venció a la Panamá de ‘Bolillo’ Gómez, en amistoso

Dinamarca derrotó este jueves 1-0 a Panamá, en partido amistoso disputado en el Brondby Stadion de Copenhague, en una cita donde ambas escuadras mostraron parte de su estrategia para el próximo Mundial de Rusia.



El gol fue anotado por Pione Sisto, al minuto 69, en un partido donde los daneses fueron superiores a un rival que terminó jugando con un hombre menos por expulsión de su delantero Blas Pérez.

Con este resultado los daneses contabilizaron su partido número 12 sin conocer la derrota. En la primera mitad, el juego de la ‘dinamita roja’ fue espeso e incapaz de crear grandes ocasiones de gol frente a un seleccionado centroamericano que presionó en el medio campo para buscar el contragolpe.

Nuestros jugadores siempre agradeciendo al Todopoderoso 🙏🏼 después de cada partido. Unidos como siempre a encarar nuestro próximo partido. @SFV_ASF 🇨🇭, nuestro próximo rival. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/AcU9m84YLX — FEPAFUT (@fepafut) 22 de marzo de 2018

El juego cambió en la segunda mitad, con una mayor posesión, ataque y oportunidades de los locales, que lograron por momentos desplegar un buen fútbol, mientras que los canaleros acabaron pidiendo la hora ante su inferioridad numérica.



El partido sirvió a ambos oncenos como preparación para el Mundial, donde los daneses están encuadrados en el grupo C junto a Perú, Francia y Australia, mientras que Panamá forma parte del G con Bélgica, Inglaterra y Túnez.



Panamá disputará el martes su próximo amistoso contra Suiza y Dinamarca hará lo propio con Chile. El seleccionador de Panamá, el colombiano Hernán Darío Gómez, comenzó con cinco en el fondo, pero con los laterales adelantados y un solo jugador en ataque.



Los primeros minutos fueron de tanteo, con ambos equipos buscando el esférico. La oportunidad más clara para los daneses recién llegó al minuto 43, cuando Eriksen logró centrar desde la banda derecha, pero Jørgensen no remató bien de cabeza.



Al minuto 65 Panamá, que ya venía sufriendo en medio campo, quedó con un jugador menos al ver Pérez la tarjeta roja directa por una entrada al arquero Kasper Schmeichel.



Cuatro minutos después Sisto vio premiada su entrega con un gol, tras un recorte y un disparo al palo largo. Tras la anotación, Dinamarca aprovechó su ventaja numérica, aunque Panamá estuvo a punto de empatar tras una conexión entre Éric Davis y Abdiel Arroyo que desbarató Schmeichel.

FACEBOOK

“Si uno hace un análisis y piensa que hacía tres meses que no entrenábamos, los viajes largos, enfrentar a Dinamarca, un equipo importante en Europa. Tuvimos momentos de equipo táctico, ordenado. Es importante, fue digno”, dijo Gómez en la rueda de prensa posterior al partido.



‘Bolillo’ Gómez destacó que Panamá intentó presionar arriba al principio, lo que dejó huecos, y que cuando redujo espacios, le complicó las cosas a Dinamarca, además de poder salir con velocidad.



"Me parece que los muchachos hicieron un buen trabajo, serio, por momentos le quitamos inspiración. Siento que vamos siendo un equipo, pero no va a ser fácil", concluyó.

AFP